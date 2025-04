Gustavo Adrianzén dice que "hay una alta sospecha" de que fallas en el Aeropuerto fueron provocadas "por mano humana"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante su visita a Piura, el presidente del Consejo de Ministro del Perú (PCM), Gustavo Adrianzén, se refirió al problema que se reportó el día de ayer en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y dijo que habría un alta sospecha de que la causa haya sido una falla humana y que se investigará el hecho para encontrar a los responsables.

"No ha sido una falla en el radar. Hay una alta sospecha, no quiero afirmar nada categóricamente, hay una alta sospecha (de) que el incidente puede haber sido provocado por mano humana. Eso es muy preocupante. Estamos revisando lo que ha sucedido, la investigación nos dirá cuál ha sido la causa del proceso y si ha sido obra humana. Habrá que investigar que hay detrás ello, cuáles han sido las intenciones porque estos hechos no se pueden repetir", declaró.

El premier realizó estas declaraciones en la inauguración de la subestación de transformación eléctrica en la Villa La Legua, que, según informó la PCM, beneficiará a 100 000 usuarios actuales y futuros de Catacaos.

Situación en el aeropuerto

Como se recuerda, Corpac descartó que el problema “se haya tratado de una falla en el sistema de radar”, como -anteriormente- reportó el terminal aéreo en sus redes sociales. En ese sentido, señaló que el contratiempo estuvo relacionado con los sistemas de comunicación en el aeropuerto y que el servicio fue restablecido 62 minutos después.

Por su parte, Bitel informó que detectó “una afectación en” su “sistema causada por un acto de sabotaje externo”, tras realizar las primeras verificaciones en el servicio de transmisión que le proporcionan al Aeropuerto Jorge Chávez.