Gustavo Adrianzén: Gobierno enviará comisión a La Haya para defender a Dina Boluarte ante CPI por denuncia de muertos en protestas

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció este miércoles que el Gobierno enviará una comisión de alto nivel a La Haya para defender ante la Corte Penal Internacional (CPI) a la presidenta de la República, Dina Boluarte, tras la denuncia que presentó la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) por los muertos en protestas.



“Estamos haciendo las primeras coordinaciones para que, en breve, una comisión de alto nivel concurra a La Haya con el propósito de entrevistarse con las autoridades competentes de este alto tribunal y presentar preliminarmente la posición del Estado peruano respecto a estos hechos. Confiamos en que esta información sea suficiente para que esta denuncia sea rechazada de plano y no se admita”, dijo el premier en una rueda de prensa.



El martes 25 de junio, representantes de la FIDH y su contraparte en Perú, APRODEH, presentaron un documento ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el que denuncian a Boluarte por la comisión de crímenes de lesa humanidad e intento de asesinato. Esto por los 49 ciudadanos que murieron en las protestas al asumir el mandato, entre diciembre de 2022 e inicios de 2023, tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.



Denuncia contra Boluarte



Adrianzén indicó que para que los crímenes de lesa humanidad sean considerados como tales, estos deben ser parte de un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, algo que, según su criterio, no se ha presentado durante las movilizaciones.



“El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del cual el Perú es parte, tiene jurisdicción sobre los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión. Esta denuncia sostiene que la presidenta habría cometido crímenes de lesa humanidad, una acusación que examina hechos como asesinato, exterminio, encarcelamiento, tortura, violación sexual y otros graves delitos”, señaló.



“La sola condición de ataque generalizado y sistemático no se ha presentado y, en consecuencia, en mi opinión, descarta de plano la posibilidad de que esta denuncia pueda ser acogida por la CPI”, añadió.



El premier consideró que la denuncia contra la presidenta Dina Boluarte no prosperará debido a que no cumple con “un requisito básico de admisibilidad”, ya que, según el tratado internacional, no puede ser viable cualquier acusación que esté bajo investigación o enjuiciamiento por órganos del Estado con jurisdicción.