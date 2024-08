Jorge Angulo dice que abrazo entre Boluarte y Santiváñez adelanta "juicio de valor" de que ministro "cuenta con el apoyo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima “Desaciertos”: excomandante general de la PNP, Jorge Angulo, sobre abrazo entre Dina Boluarte y el ministro del Interior

El abrazo de la presidenta Dina Boluarte y del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, es un “desacierto”, en medio de la polémica por la filtración de un supuesto audio en el que se escucharía al titular del Mininter contar que la mandataria le pidió la disolución de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) a cambio de su nombramiento. Así lo consideró esta mañana el excomandante general de la Policía, Jorge Angulo.

En La Rotativa del Aire, Angulo Tejada consideró que, si bien el Ejecutivo puede apoyar a Santiváñez Antúnez hasta que una investigación determine responsabilidades, el abrazo representa que se está adelantando “un juicio de valor”.

“Estamos acostumbrados a ver este tipo de descalabros del Gobierno, una serie de desaciertos y hechos… [¿Se refiere al abrazo?] Me refiero en forma general, porque estamos viendo que hay un escenario de una investigación seria frente a un funcionario público [ministro del Interior], prácticamente, con un abrazo, están adelantando un juicio de valor de que cuenta con el apoyo. Puede contar con el apoyo hasta que el órgano jurisdiccional o la investigación determine si hay responsabilidades”, alegó.

El ex alto mando policial consideró así que se debe investigar la denuncia del capitán PNP y agente de la Diviac, Junior Izquierdo (alias ‘Culebra’), quien asegura haber grabado al ministro del Interior días antes de su juramentación al cargo.

“Como un ciudadano más, me da un poco de frustración tener que estar viendo este tipo de noticias donde un alto funcionario se puede haber involucrado en una investigación y en donde ponen en tela de juicio la transparencia de una gestión”, precisó.

En otro momento, el excomandante general de la Policía Nacional, Jorge Angulo Tejada, se refirió a la resolución de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró fundada en parte la demanda de amparo que interpuso contra el Ministerio del Interior y la Presidencia del Consejo de Ministros, por su destitución del cargo el pasado 22 de enero.

En el programa La Rotativa del Aire, Angulo Tejada señaló que la resolución, emitida por el juez constitucional Alexis Anicama Budiel, le ha dado la “razón” por precisar que hubo una afectación al “derecho” y falta de motivaciones en la Resolución Suprema que estableció su salida del puesto y su pase al retiro.

“Estamos evidenciando que efectivamente nos dan la razón de que hubo una arbitrariedad, ilegalidad y fue un acto abusivo que afecta la institucionalidad de nuestra policía”, declaró.

“Nos dan la razón de que fue un despido arbitrario y abusivo”, agregó.

El exmando policial alegó que presentó el recurso legal para generar un “precedente” de que el aspecto político “no debe influenciar” en una institución como la Policía Nacional.

“Acá hay un tema más de reivindicación; o sea, la forma cómo fuimos echados tres tenientes generales no es la forma correcta. No se cumplieron los requisitos de ley, lo más lógico hubiera sido que si no tenía la confianza del gobierno, presentaba mi renuncia, yo no me quiero aferrar al cargo”, precisó.

Excomandante general cuestionó no haber sido repuesto en el cargo

Si bien destacó este punto del fallo judicial, Angulo Tejada rechazó el extremo de la resolución que declaró infundada su solicitud para retornar al cargo de comandante general de la PNP.

Y es que el magistrado Alexis Anicama Budiel explicó que solo puede ocupar el cargo un teniente designado de entre los tres oficiales generales de armas en actividad, en “restricto orden de antigüedad en el escalafón de oficiales”.

Actualmente, el puesto es ocupado por el general PNP Víctor Zanabria.

“Para el grado de comandante general de la PNP solo existe una plaza la cual en la actualidad se encuentra cubierta por un teniente general designado [Víctor Zanabria]. No puede disponerse una eventual reincorporación a la actividad”, establece la resolución.

Al respecto, Angulo calificó de “polémica” la decisión judicial y anunció que, a través de su abogado Gerardo Eto Cruz, presentará una apelación ante una instancia superior.

“Por un lado, te dicen que tienes la razón, pero por otra no; entonces genera una resolución judicial polémica y se abre un abanico de incertidumbre […]. Yo creo que la instancia superior nos dará la razón. Como siempre digo, esperaremos”, finiquitó.