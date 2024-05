Hania Pérez de Cuéllar sobre investigación contra Dina Boluarte: "Hay una campaña sistemática de desestabilización"

Gobierno "Hemos salido a defender el Estado de Derecho", dijo la ministra de Vivienda

"Hemos salido a defender el Estado de Derecho", dijo la ministra de Vivienda | Fuente: Luis Enrique Saldana

La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, aseguró que existe una campaña de desestabilización por parte de la Fiscalía. No obstante, cuando se le preguntó por los motivos de sus afirmaciones, no supo responder y argumentó que es algo que "todos lo sabemos" y que se iba a mantener en esa posición, así la ciudadanía no esté de acuerdo.

"Hemos salido a defender el Estado de Derecho, hemos salido a defender el Artículo 117 de la Constitución. Es a eso a lo que hemos salido, independientemente de que sea la presidenta Boluarte la que esté a cargo o no. Se está, a nuestro juicio, violentando el Artículo 117 de la Constitución", dijo en La Rotativa del Aire.

"También consideramos que hay una campaña sistemática de desestabilización. Hay una campaña clara de desestabilizar la institución presidencial. Me refiero a varias cosas que han sucedido y no vamos a repetirlas porque todos lo sabemos. Han sucedido varias acciones promovidas con la Fiscalía en alianza con Eficcop y la Diviac que han estado sucediendo que son, por lo menos, un poco sospechosos", manifestó.

"Eso habríamos que preguntárselo a los que están detrás. No vamos a entrar a esa discusión. Los hechos hablan por sí mismos. En todo caso, es mi opinión, es la opinión del gabinete. Si la gente no está de acuerdo, bueno", agregó.

"Hemos salido a defender el Estado de Derecho", dijo la ministra de Vivienda | Fuente: RPP

Hania Pérez de Cuéllar, a favor de que Dina Boluarte guarde silencio ante la Fiscalía y viaje a China

En otro momento, Pérez de Cuéllar se mostró a favor de que la mandataria siga las recomendaciones de su abogado de no declarar ante la Fiscalía si es que existen filtraciones. Además, dijo estar de acuerdo con que Boluarte viaje a China, pese a los múltiples indicios delictivos en su contra que se desprenden del 'Caso Rolex'.

"Si mi abogado me recomendara eso a mí, sí seguiría el consejo de mi abogado. Eso es lo que puedo decir. Seguramente ella está siguiendo las recomendaciones de su abogado y, además, la asiste el derecho. No es que esté haciendo algo ilegal", aseveró.

"Ella actualmente es la presidenta de la República. Y si queremos poder lograr mayores inversiones, consolidar nuestra democracia, recuperar las tasas de empleo y combatir la pobreza no solo monetaria, sino multisecciones, hay que ir a traer inversiones. Yo no solo lo recomendaría, lo aliento", finalizó.