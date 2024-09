Juan José Santiváñez: "No existe ninguna autorización para el ingreso de militares cubanos al territorio del Perú"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se presentó esta tarde ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder por los avances de su gestión en materia de inseguridad y por los presuntos audios que corresponderían a un encuentro que tuvo con el coronel PNP Junior Izquierdo, el pasado 21 de mayo, en un chifa del distrito limeño de San Borja.

Como se sabe, en dichos audios difundidos por la prensa, supuestamente, se escucha a Santiváñez Antúnez señalar que la presidenta de la república Dina Boluarte le solicitó desactivar la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) para asumir el cargo de titular del Mininter, y que el pedido se lo reiteró posteriormente.

Asimismo, el ministro habría señalado que el Ejecutivo habría proporcionado un vehículo oficial, al que señaló como 'cofre', para que el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, evada la justicia. Además, indicó que Cerrón Rojas es custodiado por “ocho militares cubanos”.

Al respecto, el ministro del Interior indicó que no existe ninguna autorización para el ingreso de militares cubanos a territorio patrio, y que esto tendría que ser aprobado en Consejo de Ministros.

"Cuando existe presencia de militares de otras naciones, estas tienen que ser expresamente autorizadas por el Consejo de Ministros y en reunión con todos los ministros de Estado. Se autoriza y se da la pertinencia para el ingreso al territorio peruano", explicó.

"No existe ninguna autorización para el ingreso de militares cubanos al territorio del Perú", aseguró.

Asimismo, señaló que el vehículo oficial asignado a la mandataria no ha sido utilizado "jamás" por una persona ajena a la jefa de Estado, y que, el pasado febrero, fue usado "conforme a los protocolos". Esto refiriéndose al episodio en que dicha unidad fue detectada a la altura del kilómetro 107 de la Panamericana Sur, en Asia, a pocos metros del condominio Mikonos, donde se había intentado capturar a Vladimir Cerrón un mes antes.

"El vehículo oficial en esa oportunidad fue utilizado conforme a los protocolos oficiales y jamás ha sido utilizado para trasladar a una persona distinta que no sea la señora presidenta constitucional de la república”, indicó Santiváñez.

Consultado por las acciones que estaba llevando a cabo su sector para la captura de Vladimir Cerrón, el ministro del Interior indicó que se había duplicado el beneficio económico que percibirá quien brinde información oportuna que permita la captura del prófugo líder de Perú Libre.

“El Mininter ha duplicado la recompensa que se está solicitando por el señor Vladimir Cerrón porque dentro de las investigaciones policiales se sabe que uno de los principales incentivos en toda operación policial es la fuente humana, y por tanto lo que se pretende es incentivar algún tipo de participación que nos pueda llevar a esta captura”, señaló.

No obstante, dijo que mayor información sobre los detalles de las investigaciones de captura podrían revelarse únicamente en sesión reservada.

"Respecto a este punto debo decir que esto es competencia exclusiva de la PNP. Se vienen desarrollando las acciones y los mayores esfuerzos para la captura. Desde mi despacho se han realizado gestiones, incluso, para la elevación del monto de la recompensa”, señaló.

“Todas estas investigaciones, y todos estos temas y acciones son de la PNP (que) es la que está a cargo de esta investigación y que guarda reserva de la misma. Incluso, las informaciones que nosotros siempre solicitamos guardan compartimentaje porque estamos frente a una investigación de la captura de una persona solicitada por la justicia. Si se deseara tener mayor información sobre ese tema, solicitaría que se pueda citar al comandante general de la PNP a una sesión reservada”, aseguró.

Finalmente, el titular del Mininter señaló que no conoce a Nicanor Boluarte y que nunca se había comunicado con él.

"Lo niego tajantemente, (no me he comunicado) ni con el señor Cerrón y jamás tampoco con el señor Boluarte, al que ni quisiera conozco. Jamás he tenido contacto con él, ni telefónica, ni presencial, ni personal", señaló.

"Rechazo estas atribuciones que el señor Junior Izquierdo Yarlequé está haciendo. Me someto a todo tipo de investigación (…), exijo, como lo he hecho en la Fiscalía, la práctica de todos los mecanismos pertinentes para acreditar mi verdad, y solicito que se tenga en consideración (…) mis antecedentes versus los antecedentes de quien se pretende a mí colocarme en la misma situación o calificarme o pretender asumir una posición como la que se está exponiendo", puntualizó.