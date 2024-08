Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Informe de la FAO sobre inseguridad alimentaria en Perú "difícilmente es representativo", dice ministro Julio Demartini

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, sostuvo que el reciente informe de Naciones Unidas, el cual señala que el 51.7% de los peruanos se encuentra en situación de inseguridad alimentaria grave o moderada, el equivalente a 17.6 millones de ciudadanos, no es "totalmente representativo".

"El estudio de la FAO, que es una cosa que nosotros también, digamos, tomamos, es una encuesta, ojo, a mil personas telefónicas. O sea, si bien es una información, obviamente es acotada, es un poco difícil de que sea totalmente representativa", dijo Demartini en diálogo con Ampliación de Noticias.

Sobre esto, indicó que la información oficial desde el Gobierno sobre la inseguridad alimentaria en el país se verá reflejada en un informe, el cual aseguró "está por validarse" en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), entidad que actúa como rector de la seguridad alimentaria en el país.

En ese sentido, dijo que, a diferencia del estudio de Naciones Unidas, el trabajo de análisis del Midis "va más con información", en donde, mediante un barrido social, se viene dando cuenta de las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentra la población, lo que ha permitido aumentar la inversión en comedores populares y en programas sociales.

"¿Eso nos ha arrojado qué cosas? Que tengamos que mejorar todos los programas de complementación alimentaria, por eso lo hemos hecho. Comedores populares de 120 millones a 400 millones, vasos de leche de 300 millones promedio a 400 millones, ollas comunes, garantizar más de 140 millones para el abastecimiento de ollas comunes", precisó.

Aumento del costo de una dieta saludable

De acuerdo con el informe, el costo de una "dieta saludable" en nuestro país aumentó de 12 a 15 soles al día en los últimos tres años, ocasionando que 11 millones y medio de peruanos no pudieran acceder a ella.

Al respecto, el ministro precisó que este número también es menor y también se dará cuenta de la cifra real en el informe sobre inseguridad alimentaria, el cual afirmó que se presentará este mes.

"Nosotros, como Gobierno, no podemos basarnos en una política pública, solamente una encuesta de mil personas por teléfono, eso es lo que quiero decir, somos un poquito más exhaustivos, como debe ser la gestión pública y por eso que no quiere decir que no estemos, digamos, trabajando en una política pública social general", refirió.

Por otro lado, Demartini se refirió a las declaraciones del titular del Midagri, Ángel Manero, quien aseguró que en Perú “no se pasa hambre". Bajo su punto de vista, Manero habría ofrecido estas declaraciones por las atribuciones de su cartera respecto a la disponibilidad de alimentos.

"Con la disponibilidad de alimentos, obviamente para él, obviamente hay alimentos a disposición, pero yo estoy seguro de que las políticas que estamos haciendo como gobierno son clarísimas, y nosotros estamos trabajando justamente contra la inseguridad alimentaria, porque sabemos que todavía hay personas vulnerables", apuntó.