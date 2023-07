¿Por qué es preocupante que el Perú no haya presentado las cifras de inseguridad alimentaria ante la ONU?

Más de dos mil millones de personas en el mundo se encuentran en inseguridad alimentaria; es decir, no acceden a alimentos nutritivos en la calidad y cantidad necesarios, según el último informe de las Naciones Unidas. Pese a que nuestro país también ha sido parte de esta evaluación, no entregó los datos actualizados que se solicitaron, por lo que no sabemos cuántos peruanos se encuentran en esta situación.

Esta es la primera vez en tres años que no entregamos dichas cifras. En 2022 el Perú fue el país que más inseguridad alimentaria tuvo en Sudamérica con más de 16.6 millones de personas en ese estado, mientras que un año antes, en el 2021, tuvimos a 15 millones de peruanos en la misma condición.

Actualidad La inseguridad alimentaria es una de las principales cuasas de enfermedades como anemia y desnutrición.

¿Por qué es preocupante que el Perú no haya presentado estas cifras de inseguridad alimentaria?

Es importante entender que la inseguridad alimentaria se mide por distintos niveles, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO). Por un lado, tenemos la inseguridad alimentaria leve, que es cuando una persona no tiene certeza de que logrará conseguir alimentos; la moderada, que es cuando no se tiene acceso a una comida saludable o se tuvo que saltar una o más comidas ocasionalmente por falta de recursos; y la más grave, que ocurre cuando una persona ha pasado un día entero o más días sin comer.

No conocer en qué situación estamos es andar a ciegas, ya que estos indicadores tienen una grave consecuencia en la salud pública, y son las causas principales de la anemia y desnutrición. "Se piensa que [estas enfermedades] nacen solas, pero no, se generan como consecuencia de no tener acceso a alimentos [en general], a alimentos ricos en proteínas o tener acceso solo a productos ultraprocesados y allí viene el sobrepeso y obesidad", explica Jessica Huamán, decanada del Colegio de Nutricionistas Región Lima.

Actualmente, 4 de cada 10 niños de 0 a 3 años tiene anemia, según cifras del INEI, y esto es aún más grave en regiones como Puno, Ucayali y Huancavelica, donde 6 de cada 10 niños padece esta enfermedad. Especialistas afirman que el impacto que la anemia tiene en el desarrollo físico y cognitivo de los niños generar problemas de aprendizaje y, a largo plazo, en la productividad laboral del país.

Responsabilidades compartidas

Entonces, ¿qué cifras debimos entregar y quién es responsable? Para este informe sobre inseguridad alimentaria, la ONU recoge cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), como el índice de anemia o sobrepeso infantil, entre otros. Estas existen y figuran en la página web del INEI. Las que no se han hecho públicas son las de la prevalencia de inseguridad alimentaria grave o moderada en la población.

RPP Data consultó al INEI para saber por qué no se han publicado estas cifras y la respuesta fue que, de este tema en particular, se encarga la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMSAN). Dicha comisión, según la resolución N° 102-2012-PCM fue creada en el 2012 y está conformada por gobiernos regionales y locales, miembros de la sociedad civil y nueve ministerios, pero está adscrita principalmente al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Consultamos con el Midagri y también con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que también integra la COMSAN, pero ambos respondieron que quien se encarga de informar cuál es el porcentaje de la población que se encuentra en inseguridad alimentaria es... el INEI.

¿Qué nos dice esto de nuestras autoridades? La especialista y profesora de gestión pública de la Universidad del Pacífico, Karla Gaviño, sostiene que no tener responsabilidades ni cifras claras evidencia una desconexión con las necesidades más básicas de los ciudadanos por parte de las autoridades.

"Toda ausencia de información y de responsabilidades públicas claramente asumidas evidencian una gestión a ciegas y una institucionalidad poco diligente (...) No es posible diseñar las políticas públicas más adecuadas si no se identifican y conocen los principales problemas públicos de la sociedad", afirma.

Un plan desactualizado y un equipo desarticulado

Este tema no es nada nuevo en el país. El Perú ya tiene un Plan y Estrategia sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición, que se publicó entre el 2013 y 2015 y estuvo vigente hasta el 2021. Recién a fines de junio de este año se realizó el primer taller para actualizar estos documentos, enmarcado en la propuesta de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria, liderada por el Midagri.

Para Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), el problema es que no hay nadie responsable del tema alimentario. "Los temas de anemia son del Ministerio de Salud y el Midis suele apoyar. La producción de alimentos la ve el Midagri; los temas de emprendimientos, Produce y los del mercado laboral los ven el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía. Son muchas manos, pero no hay nadie responsable y visible que responda cuál es la estrategia", sostiene.

Coincide en ello la nutricionista Jessica Huamán, quien afirma que la nutrición es transversal a los diferentes sectores del gobierno. "El trabajo debería darse de la mano con los diversos ministerios, no solo para encontrar una solución sino también para que se tenga claridad de cuáles son los datos actuales según la escala de seguridad alimentaria en el país", refiere.

El Perú, sin acceso a comida saludable

Uno de los indicadores que el Perú sí consigna en el informe de las Naciones Unidas fue el del acceso a alimentos nutritivos. En el 2022, ocho millones y medio de peruanos no pudieron acceder a una dieta saludable, lo que representa un aumento de un millón y medio a comparación al 2019, antes de pandemia.

No alimentarse de forma saludable ocasiona malnutrición que, a su vez, genera retraso en el crecimiento de los niños, las deficiencias de vitaminas y minerales, el sobrepeso y la obesidad, entre otros, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

De acuerdo con el reporte, a un peruano le costaría 12 soles al día comer de forma saludable, lo que se traduce en un gasto de 360 soles al mes. Ante ello, Trivelli sostiene que no solo se trata de tener alimentos nutritivos, si no también que el Estado ayude a las familias a mejorar su economía.

"Como el origen principal de esta crisis alimentaria es que a las familias no les alcanza el dinero, lo que hay que hacer es que mejoren sus ingresos. Lo que debe cambiar es el mercado laboral y las oportunidades o los programas de ayuda que complementan los recursos de las familias para que puedan alimentarse", finaliza.