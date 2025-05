“El mercado pone el precio”: jefes del INEN y Dos de Mayo responden por presunta compra de robots quirúrgicos con sobrecosto

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y el Hospital Nacional Dos de Mayo adquirieron, en 2024, sendos robots quirúrgicos del sistema Da Vinci Xi que, según información del Ministerio de Salud (Minsa), brindan al cirujano "una visión tridimensional, lo que le permite una imagen más clara y precisa de la zona a operar, lo que minimiza el daño a los tejidos y aumenta la seguridad de cada cirugía".

Los equipos representaron una inversión de S/34.6 millones para el INEN y de S/ 35.2 millones para el Dos de Mayo. No obstante, según un reportaje del portal Salud con Lupa, dicho costo de adquisición excede hasta en 5 veces lo que se pagó por el mismo robot quirúrgico en hospitales de Ecuador, España y Brasil, incluyendo lo que es instalación, accesorios, mantenimiento y capacitación; lo que evidenciaría un presunto sobreprecio.

Respecto a la adquisición por parte del INEN, el medio periodístico reveló también que, durante la etapa de evaluación de mercado, durante la cual se recopila información sobre proveedores, precios y características técnicas, participó la empresa Álvarez Larrea Equipos Médicos (ALEM), la misma que, finalmente, vendió el equipo, ya que era la única que tenía autorización de la Digemid para comercializarlo y cumplía con los requerimientos y especificaciones técnicas definidas por el propio nosocomio. Esta misma empresa fue la que, tres años antes, vendió el producto al hospital Dos de Mayo.

¿Por qué se adquirieron estos dos equipos con el precio señalado, el cual superaría varias veces al que se pagó en otros países? RPP conversó con los jefes de ambos hospitales en busca de respuesta.

Francisco Berrospi: "El precio no lo ponemos nosotros"

Francisco Berrospi, jefe del INEN, dijo que su institución hace las compras "siguiendo las especificaciones de la contratación del mercado" y que "es el mercado el que pone el precio".

"Nosotros no podemos salir a comprar fuera del país y la única razón por la que podríamos salir a comprar fuera del país es que en el Perú no hubiera los equipos que necesitamos comprar. De tal manera que todo lo que se compra aquí se compra de esa manera. Y para eso es una licitación pública", sostuvo.

"Se presentaron, en el caso nuestro, dos [postores]. Uno de ellos no calificaba porque no tenía registro sanitario, pero ya había tratado de registrar su equipo, de tal manera que ponen el precio de mercado, es más, el otro proveedor lo puso más caro [...] El precio no lo ponemos nosotros, lo que ponemos nosotros es la necesidad. La necesidad en el INEN data desde el 2014", indicó.

No obstante, consultado por el estudio de costo-beneficio que guió la necesidad de compra de su institución, el galeno respondió que ese "no es un estudio fácil".

"El estudio costo de beneficio no es un estudio fácil. Si usted revisa la literatura mundial que existe, abundante, es bien difícil tratar de calcular el costo beneficio. Lo que sí mucho se habla es que el costo de la operación puede ser mayor, porque tienes un equipo que es más caro. Pero el costo beneficio se puede estudiar como el costo de la operación, el costo del perioperatorio", señaló.

"Si usted revisa la literatura, existe el costo beneficio que se estudia, hay diferentes formas de estudiarlo. El costo de la operación, el costo del post operatorio, el costo del paciente, que se llama el costo social cuando el paciente reingresa a su actividad [...] Nuestros pacientes son pacientes que tienen que regresar a su actividad habitual, porque son pacientes del SIS, el 90 % de los pacientes del Perú, que no tienen un trabajo fijo y que tienen que regresar justamente a sus labores y eso es uno de los beneficios principales y en los que, de repente, el costo no está metido allí", agregó.

Respecto a la adquisición del robot quirúrgico, Berrospi dijo que "es el mercado el que pone el precio".Fuente: Minsa

Cabe indicar que -según reveló Salud con Lupa- EsSalud, desde el 2022, ha buscado adquirir el mismo robot quirúrgico. No obstante, en enero de este año, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (IETSI), órgano técnico del seguro social, emitió dos estudios que advertían que no hay evidencia de superioridad del robot respecto a la cirugía tradicional y que podría poner en riesgo la sostenibilidad financiera de la entidad, ya que una sola intervención con el equipo robótico superaría excesivamente el costo que implica la laparoscopía.

Tras la publicación de esos informes, la entonces presidenta ejecutiva de EsSalud, María Elena Aguilar, destituyó a la directora del IETSI, Joshi Acosta, luego de lo cual se designó a un nuevo equipo que, tres meses después, emitió informes favorables a la adquisición del robot quirúrgico.

Consultado el jefe del INEN respecto a si había considerado las dos evaluaciones que hizo el IETSI respecto a la inconveniencia de la compra, este respondió que "eso no es literatura" especializada.

"Esos son estudios de recomendación que hace, en este caso, el IETSI y, en una primera instancia, dio porque no había resultados favorables. Después hubo un segundo estudio que sí dio resultados favorables y eso no nos sorprende a nosotros, porque en el INEN tenemos también que ver con los estudios para la adquisición de los medicamentos de alto costo para los pacientes, que en algunos momentos la evidencia da que no es posible dar el medicamento y después la evidencia demuestra que sí, y entonces esa opinión varía", señaló.

"O sea, la opinión no es estática, no está escrita en piedra y las opiniones pueden variar. Es más, un medicamento aprobado, después puede ser retirado también", agregó.

Víctor González: "Es un error esa investigación"

Por su parte, Víctor González, director del Hospital Dos de Mayo, dijo que "es un error esa investigación" de Salud con Lupa, ya que no "se ha gastado 35 millones en el robot, exclusivamente".

"No es así. Son S/ 17.9 millones del robot, 35 está adicionado a lo que es la garantía de 5 años del equipo robótico. Así como también el software de actualización del sistema robótico, anualmente. Esto sumado a […] la preinstalación de la sala de operaciones -quiere decir la instalación de todos los cableados necesarios para lo que es el robot, para su funcionamiento-, la adecuación de la sala operaciones del punto de vista de infraestructura. Y los otros 17 millones están, exclusivamente, en el mantenimiento preventivo y correctivo del robot, así como también la capacitación que determina cuatro fases muy importantes en la capacitación [...] en el Hospital Albert Einstein del Brasil, así como también la presencia de proctos del Hospital Albert Einstein para la continuidad de esta capacitación en nuestro hospital Nacional Dos de Mayo", indicó.

En ese sentido, el médico indicó que la adquisición del equipo robótico fue exigida "por el Departamento de Cirugía y todas las especialidades quirúrgicas".

"Nosotros como gestión, desarrollamos todo el anteproyecto, se presentó a las instancias correspondientes del Ministerio de Salud, así como al Ministerio de Economía, para la aprobación del presupuesto. Todo está regulado satisfactoriamente para la compra de este robot", resaltó.

González: "Todo está regulado satisfactoriamente para la compra de este robot".Fuente: Hospital Dos de Mayo

González descartó que la compra haya significado que se dejaran sin presupuesto otras adquisiciones que tendría que haber hecho el hospital.

"Cuando se desarrolla presupuesto para las instituciones, nace con un presupuesto anual, el año presupuestal. Para ello se asigna presupuesto para medicamentos, presupuesto para insumos y dispositivos. En caso de las inversiones -el caso exclusivamente que estamos hablando de la cirugía robótica- no se contaba con presupuesto. Se hace el anteproyecto, que se desarrolló durante todo el año 2024, de inicios de marzo, en caso del Hospital Dos de Mayo comenzamos a hacer el anteproyecto en el mes de marzo. Después […], en agosto nos aprueban el presupuesto en los entes regulatorios y comenzamos a hacer la gestión para poder adquirir el robot, en la cual ingresó el día 27 de noviembre, iniciamos las operaciones el 10 de diciembre. No se afectó ni un presupuesto que estaba asignado, ninguno", enfatizó.

Finalmente, indicó que el robot quirúrgico "tiene más de 20 años" en el mercado y que cuenta con "5 actualizaciones". Además, destacó que representa "50 % menos de inversión" en la cirugía, aunque no precisó cuál era el informe que respaldaba sus afirmaciones.

"Sobre todo el costo-beneficio con respecto a lo que es la laparoscopia y cirugía robótica, en casos operados, para lo que es con el Da Vinci, [es] 50 % menos de inversión de la cirugía. Quiere decir, que yo entro por robot y solamente el 50 % pueden convertirse, en relación a la laparoscopia. También disminuye notablemente el uso de transfusiones sanguíneas, infecciones, ingreso a UCI, pacientes que salen rápidamente de sala operaciones, como cirugía prostática, en 24 horas. Hemos hecho ocho cirugías en pacientes pediátricos en 24 horas y menos", puntualizó.

Fabiola Torres: "No ha habido una justificación específica de por qué Perú ha pagado eso"

Por su lado, Fabiola Torres, directora de Salud con Lupa, en diálogo con RPP, resaltó que en los descargos emitidos a lo largo de esta semana por el INEN y el hospital Dos de Mayo respecto al costo del producto "no ha habido una justificación específica de por qué Perú ha pagado eso".

"Cuando comparamos el precio de este robot, de este modelo, con otros países -incluyendo estos costos que tienen que ver con capacitación, instalación, transporte- es mucho más alto que en otros países. En España, Brasil y Ecuador se ha adquirido entre 8 y 18 millones de soles", sostuvo.

"Además, hay que decir que esta tecnología, si bien es bastante sofisticada, ya salió al mercado hace varios años, en 2014. Entonces, han pasado 10 años y lo estamos comprando [a] mucho más que cuando recién salió al mercado", enfatizó.

Además, remarcó que los robots "necesitan varios accesorios y mantenimiento", por lo que "tenemos que comprometernos a comprarlos y son bastante caros".

"Nosotros nos hemos basado en estudios que también hizo anteriormente EsSalud y son casi S/10 millones anuales para poder hacer el ritmo de cirugías que se ha planteado el INEN, que ya está haciendo, y el Dos de Mayo. Entonces es un equipo costoso que requiere que tengamos esos accesorios que, al final, anualmente, posiblemente nos cueste mucho más de lo que se está invirtiendo por la tecnología. Entonces tiene que también contarse con ello", aseveró.

La periodista indicó también que "no estamos hablando de un problema de tecnología en sí", sino que el costo-beneficio no justificaría la necesidad de la compra.

"Muchos doctores revisores de evidencia científica nos dicen: ‘en este tema, el problema no es la tecnología, sino en qué robusta está la evidencia del costo-beneficio para los pacientes'. Aquí ha habido un problema […] fue EsSalud que primero quiso comprar esta tecnología en 2023. Sin embargo, todo eso se desarmó porque no tenían, precisamente, un estudio de evidencia que demostrara que tiene más beneficios que la cirugía laparoscópica", refirió.

"Lo que debería aquí, más allá de la discusión que puede armarse, es que haya una auditoría y que se vea por qué se pagó así en qué evidencia científica se ha justificado la compra y cómo esto va a beneficiar a los pacientes, el costo-beneficio. No lo dice un grupo periodístico, una sección especializada en salud pública, hay que poner la evidencia científica por delante", puntualizó.