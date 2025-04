Gobierno creará Apemed en reemplazo de Digemid: ¿cuáles serían los pro y contra de esta nueva entidad?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Consejo de Ministros aprobó y remitió al Congreso el proyecto de ley que estipula la creación de la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (Apemed), entidad que reemplazará a la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

Según indicó el jefe del Gabinete, Gustavo Adrianzén, en una reciente conferencia de prensa, este nuevo organismo tendrá como principal función verificar la calidad de los productos farmacéuticos y contará con autonomía económica, financiera, presupuestal y funcional.

"En adelante, como ocurre en muchos países, será quien se encargue de desarrollar funciones de verificación y control de calidad de los productos farmacéuticos y dispositivos [...] Esta autoridad, por la autonomía que ha de tener, va a estar exenta de cualquier tipo de presión política, la estamos concibiendo como técnica y autónoma", explicó.

Cabe resaltar que Apemed se crea en el marco de la trágica muerte de siete pacientes a los que se les suministró el suero fisiológico defectuoso de Medifarma, caso que actualmente se encuentra en investigación por parte del Ministerio Público. Por ello, RPP conversó con César Amaro Suárez, exdirector general de la Digemid, respecto a si esta nueva entidad podría significar una mejor fiscalización de los productos farmacéuticos que quedan a disposición de la ciudadanía.

Los pro y contra de Apemed: ¿significará mejor fiscalización?

Amaro Suárez indicó que es importante que nuestro país "tenga una agencia fuerte, autónoma, con capacidades para cuidarnos", lo cual, a su parecer, sobrepasaba las capacidades de Digemid.

"Cuando uno emplea un medicamento, un dispositivo médico en cualquier momento de la vida […], requerimos una propuesta segura, eficaz y de calidad [...] Se entiende que la DIGEMID, como órgano de línea, no tiene todas las capacidades, todas las competencias, porque depende del pliego presupuestario del Minsa, actualmente. Y como órgano de línea no tiene presupuesto propio, no tiene capacidad administrativa propia", sostuvo.

"Un ejemplo muy sencillo: a lo mejor se requiera, en este caso Medifarma, un experto en buena práctica de manufactura, que inspeccione, con una capacidad altísima, este tema que es muy delicado. Contratar un experto tomará seguramente varias semanas o meses. Entonces, esa dependencia no es buena para una autoridad que el país requiere", agregó.

En ese sentido, el especialista consideró que es positivo el anuncio de creación de APEMED "porque hay capacidad, hay autonomía presupuestal, administrativa, financiera".

No obstante, consideró que, si bien ese es el lado bueno de la moneda, también existe el riesgo de que la nueva entidad se maneje "como estamos manejando el país", es decir, "con improvisación, con clientelismo, con enfoque burocrático".

"El riesgo más grande es que traslademos, en mecánico, de manera pasiva, lo que está ocurriendo hoy en la Digemid a la nueva autoridad: más grande, más costosa, más burocrática y, por tanto, un riesgo de que el objetivo importante, que es la seguridad del paciente, no se cumpla", advirtió.

"El proyecto de ley establece un traslado de las capacidades en técnicos administrativos a esta nueva autoridad, sin definir aspectos clave. Y pongo dos ejemplos concretos. Se define un presidente ejecutivo designado por 4 años, por concurso público […] Sin embargo, el proyecto de ley no establece aspectos clave, indicadores de desempeño, revisión de cuentas. Que esta persona ejecutiva, que toma decisiones muy importantes, tenga una fiscalización previa y rinda cuenta de su labor cotidianamente, como ocurre en otros países cuando alguien asume ese tipo de responsabilidades", añadió.

Asimismo, el exdirector de la DIGEMID hizo énfasis en que el proyecto de ley establece un traslado a la nueva autoridad del equipo administrativo y técnico, y que se está "creando una autoridad con un paradigma administrativo o una autoridad centrada en proteger a los peruanos con otro paradigma de modernidad".

"El proyecto de ley [...] no pone ninguna garantía, ningún candado [...] No establece, por ejemplo, la exigencia de transparencia. Hoy día no sabemos si el expediente número 800... por qué pasó y adelantó al número 10. Eso, porque es un proceso opaco que DIGEMID no transparenta, no pública. Y eso porque no tiene una un soporte de información moderno y eficiente", explicó.

"Entonces, ¿cómo logramos que esta nueva autoridad tenga una plataforma digital que rinda cuentas? Eso es importante. El mandato no está muy claro y, por eso, como ciudadano, yo pido que se abra un debate técnico con la academia, con el Estado, con el Congreso para que esos temas se pongan en discusión y se transparenten", aseveró.

Finalmente, resaltó que Apemed "tiene un directorio que está conformado, principalmente, por actores del Estado", lo cual no consideró negativo, ya que "la burocracia pública es necesaria". También remarcó que está la academia, pero "no hay una silla para los ciudadanos, no hay una silla en ese directorio para los colegios profesionales y eso hace que ese directorio tenga un sesgo".