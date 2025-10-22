Gobierno terminó funciones de Gustavo Adrianzén como representante permanente de Perú ante la ONU

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Gobierno de José Jerí dio este miércoles por terminadas las funciones de Gustavo Adrianzén como representante permanente de Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Así lo dispone una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano, en la cual se señala también que la fecha de término de sus funciones será fijada mediante una resolución ministerial.

El documento que lleva la firma de Jerí y el canciller Hugo de Zela también precisa que se cancelan las Cartas Credenciales y los Plenos Poderes correspondientes de Adrianzén, por su cese en este cargo.

En la edición también se dan por terminadas las funciones del representante permanente de Perú ante la Organización de los Estados Americanos, José Luis Sardón de Taboada, así como las de Alfredo Santiago Carlos Ferrero Diez Canseco como embajador extraordinario y plenipontenciario de Perú en los Estados Unidos de América.

Nombramiento

Gustavo Adrianzén fue nombrado representante de Perú ante la ONU el pasado 29 de mayo, según anunció entonces el exjefe del Gabinete Ministerial, Eduardo Arana, por propuesta de la Cancillería que lideraba Elmer Schialer.

Una de sus últimas apariciones en el cargo fue cuando recibió en Nueva York a Dina Boluarte, en el marco de la Asamblea General de la ONU en setiembre último.

Su designación se dio dos semanas después de que renunciara al cargo de Presidente del Consejo de Ministros, a raíz de las cuatro mociones de censura que impulsaron en su contra desde el Congreso por el asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz.