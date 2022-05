César Bazán declaró que el mandatario debería responder a la ciudadanía sobre las investigaciones en su contra | Fuente: RPP Noticias / Andina

El decano del Colegio de Abogados de Lima, César Bazán, señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo, debe mostrar credibilidad y aclarar a la ciudadanía su decisión de responder por escrito el pliego de preguntas que envió la Fiscalía a su despacho.

Ello ocurre en el marco de la investigación preliminar seguida a la empresaria Karelim López, el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, y otros por el presunto delito de lavado de activos en agravio del estado.

"Moralmente el presidente debe salir a aclarar el tema porque eso está en discusión. Más que la responsabilidad, su credibilidad como presidente está en discusión", declaró en el programa Ampliación de Noticias.

"Es el primer mandatario y debe dar el ejemplo a todos los peruanos en cómo actuar. Y eso es lo que no está haciendo, independientemente de la responabilidad penal en la acusación", agregó.

Sobre las investigaciones contra el mandatario, recordó que el presidente tiene derecho a no ser procesado y pedir las preguntas por escrito.

"El presidente tiene una situación privilegiada. Tiene derecho a no ser procesado, si es que no hay una autorización por parte del Congreso. Tiene derecho a pedir que la interrogación se haga en su despacho, y a conocer las preguntas por anticipado", señaló.

"El ejercicio regular de un derecho no es un acto ilícito. No puedes colegir como una interferencia", mencionó.

Sobre la tesis de Pedro Castillo

Respecto a la tesis del presidente Pedro Castillo, César Bazán señaló que si hay evidencias de copia en relación al sistema de plagio y requisitos que debe seguir una tesis para cualquier grado superior.

"Ya se estableció que el 43% de la tesis es una copia. Copia significa que no se han hecho las citas. Si no hago la cita es que me estoy apropiando de los ajeno y no parto del razonamiento propio para la investigación. Lo digo a nivel general porque en una tesis tenemos que establecer nuestros pensamientos para las conclusiones y aporte", argumentó en Ampliación de Noticias.

Por otro lado, señaló que sí hay evidencias para hacer una investigación contra el presidente Pedro Castillo respecto a su tesis presentada en la Universidad César Vallejo para el grado de maestría.

Casos de Solsiret y Paulina



Respecto al caso la liberación de los implicados en crimen de Solsiret Rodríguez, el decano del CAL respondió que tanto el juez y el fiscal no han respetado los plazos mientras se acusaban en el asunto.

"La ley establece plazos. Criterios que son razonables para hacer justicia. El juez ordena un plazo de deteneción y juntocon el fiscal deben conocer cuál es el plazo para formular la acusación bajo los estatutos establecidos en el código procesal. Si no cumplieron los plazos, no deben culparse entre ellos, sino asumir la responsabilidad que les corresponde", criticó.

"En este caso, si hay confesos y ya está acreditado, y no hay más pruebas que actuar ante la ley, lo que han podido hacer es sacar una sentencia anticipada sobre este tema a pedido del fiscal para solucionar el problema", agregó.

Sobre el caso de la ciudadana y activista venezolana, Paulina Facchín —quien esta semana, fue notificada por Migraciones de una resolución de expulsión del Perú— Bazán señaló que está en investigación.

"Cuando hacen la investigación por parte de Migraciones, van al estudio jurídico anterior y le dicen que no está y por eso ella mintió. ¿En qué momento? Porque cuando hizo la declaración sí estaba trabajando y el abogado lo confirma. Si después hubo un cambio, no se puede mentir mediante una bola de cristal si estuvo en otra parte", criticó en Ampliación de Noticias.

"No se trata de una mentira, no tiene sustento su salida del país. La razonabilidad es una norma que debe aplicar toda autoridad".

Situación judicial del Perú

“El Colegio de Abogados de Lima retomará la posición que siempre le correspondió dar opinión de los temas jurídicos en debate y de aquellos que sean los motivos emblemáticos que puedan afectar a país”, afirmó en RPP Noticias el nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), César Bazán, frente a los casos judiciales que han generado indignación en el Perú.

Sobre la labor de la prensa, agregó que el Colegio respalda la democracia y libertad de expresión.

"El Colegio defiende la democracia, la libertad de información y eliminar estás trabas que impiden que los periodistas puedan cumplir su función", sentenció en Ampliación de Noticias.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Las cosas como son’: Las Bambas, Zamir Villaverde y el ministro de Agricultura, por Fernando Carvallo.