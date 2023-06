"Siempre son buenos los cambios", dice ministra de Cultura sobre ausencia de reporteros de TV Perú en Palacio

Gobierno La ministra de Cultura defendió la designación de Chandia Roque como presidenta del IRTP

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, en diálogo con la prensa, se refirió nuevamente a la designación de Ninoska Chandia como presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

En ese sentido, la titular del Mincul, indicó que, en la nueva gestión, "la pluralidad y la garantía de la libertad de expresión está garantizada" en los medios de comunicación del Estado.

No obstante, al ser consultada sobre la reciente ausencia de reporteros de TV Perú en Palacio de Gobierno, la ministra dio como respuesta que "son buenos los cambios".

"Siempre son buenos los cambios, siempre nosotros como profesionales vamos a dar cambios, (pero) el periodismo siempre va a ser crítico", sostuvo.

A Jesús Solari "simplemente se le retiró la confianza"

Asimismo, acerca de la salida de Jesús Solari como presidente del IRTP, cargo al que fue nombrado el 22 de diciembre del año pasado, la ministra Urtega dijo que se debió a que "se le retiró la confianza".

"Todos, ahorita, estamos en evaluación, todos del sector Cultura. Los funcionarios y desde el sector cultural estamos reevaluando siempre las mejoras que se tienen que hacer. Las razones simplemente es que se le retiró la confianza y simplemente hay otra confianza", indicó.

“Todos los funcionarios de confianza, públicos, estamos siempre con nuestros cargos a disposición", resaltó.

Respecto a los cuestionamientos hacia el nombramiento de Chandia Roque, la titular del Mincul reiteró que "cumple los requisitos" y dijo que la cercanía que tendría dicha funcionaria con la presidenta Dina Boluarte "no tiene nada que ver" con su profesionalismo.

"Eso no tiene nada que ver, el profesionalismo y los requisitos están cumplidos (...) Los funcionarios podemos rotar por todo el sector público y tener muchos vínculos. Eso no significa que no cumplamos bien, con profesionalismo", manifestó.

Por otro lado, respecto a una eventual moción de interpelación en su contra para que responda por estos cambios en el IRTP, la ministra dijo que irá si la llaman a "dar explicaciones".

"Desde el ministerio siempre estamos atentos a lo que considere el Congreso. Si es que hay necesidad de ir y dar explicaciones, lo vamos a hacer sin problemas", puntualizó.