Los desafíos de Dina Boluarte para el 2024 [INFORME]

No había pasado ni un mes desde que asumió la presidencia de la República tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022, cuando Dina Boluarte se vio confrontada con las muertes ocurridas durante la intervención de agentes del Estado en las protestas en su contra. Este hecho ha llevado a que actualmente enfrente una denuncia constitucional por parte de la Fiscalía de la Nación, denuncia que la mandataria descalificó.

Según el abogado penalista Andy Carrión, tras la denuncia constitucional presentada contra la presidenta Dina Boluarte y el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, la situación legal de la mandataria podría complicarse si el Congreso así lo decide.

"Ya no nos encontramos ante una investigación preliminar por los delitos de homicidio calificado y lesiones, sino ante la posibilidad de que el Congreso de la República habilite pasar a una siguiente etapa que serían una investigación preparatoria, no obstante, aquí entra en cuestión si es que una presidenta en funciones puede ser acusada", dijo Andy Carrión.

"Es más accesoria la presidenta"

Además, con un presidente del Consejo de Ministros investigado como presunto instigador del delito de colusión por la contratación de supuestas allegadas en Devida y enfrentando otras indagaciones en su contra, ¿qué decisión debería tomar la presidenta al respecto? Según la analista política Giovanna Peñaflor, el ciclo del actual premier ha concluido y el desafío político será construir un nuevo gabinete con el que Dina Boluarte pueda llegar al 2026.

"Ese es otro elemento de su debilidad porque yo creo que si ella habría podido, habría cambiado de gabinete hace tiempo, o por lo menos de premier y si no lo ha realizado no es porque no ha querido, sino que no ha podido. Cada vez vemos que es más accesoria la presidenta", afirmó Giovanna Peñaflor.

De otro lado, en medio de una de recesión, la economía peruana cierra el 2023 experimentando su peor caída en 25 años, sin considerar los tiempos de pandemia. Así, con cifras en negativo, los peruanos enfrentarán los efectos de un fenómeno global que se convertirá en otro desafío para la gestión de la presidenta Dina Boluarte, según estima Pedro Grados Smith, director de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Lima.

"La probabilidad de un incremento de precio por fenómeno El Niño fuerte, siempre existe, se pueden bloquear carreteras y disminuir los productos que llegan por esa vía. Ahora tenemos sequía y la posibilidad de inundaciones, entonces hay mucho por hacer y tenemos que buscar un Estado más eficiente", expresó Pedro Grados Smith.

A pesar de la existencia de un "Plan Boluarte" destinado a combatir la criminalidad en Perú, los actos criminales persisten. La mina de oro Poderosa, la segunda más grande del país ubicada en la región La Libertad, fue objeto de un atentado con explosivos en uno de sus socavones, que dejó 9 muertos y 15 heridos. Según la información que se maneja en este caso, el hecho es producto del accionar de la delincuencia proveniente del extranjero, la misma que se ha esparcido en diversas ciudades y que ha incrementado la sensación de inseguridad por los casos de extorsión, sicariato y trata de personas en los que están involucrados.

Grandes problemáticas, entre otras, son aquellas que el gobierno de Dina Boluarte deberá abordar con decisiones firmes en el año 2024.