Un año después del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, ¿cómo se encuentra el país?

Judiciales A un año después del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo

Exviceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina Martínez; y el director del Observatorio Regional de 50+1, Paulo Vilca. | Fuente: RPP

El exviceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Raúl Molina Martínez; y el director del Observatorio Regional de 50+1, Paulo Vilca; el congresista de Podemos Perú, Carlos Zeballos; y parlamentario no agrupado, Edward Málaga, analizaron en Ampliación de Noticias el contexto actual del país un año después del intento del golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.



"Fractura entre instituciones"

Raúl Molina consideró que el reto de fortalecer nuestras instituciones sigue siendo el "principal desafío de nuestro país" y recordó que en todos los índices internacionales se dice que la gran desventaja del Perú es la fortaleza de nuestras instituciones.



"Nuestra democracia es que se está deteriorando rápidamente y ese golpe fue fallido no porque particularmente nuestras instituciones sean fuertes, sino porque fue una maniobra muy torpemente hecha. El señor Castillo, así como demostró muy pocas capacidades para ser presidente, demostró muy pocas capacidades para dar golpe de Estado, no cuidó ningún hilo que es evidente para una situación como esa, sobre todo las Fuerzas Armadas", dijo.

Afirmó que existe una "fractura entre instituciones" entre la estructura institucional y las preocupaciones reales del conjunto de la sociedad.

"Por lo menos 1 de 4 peruanos, según la encuesta Ipsos, en los últimos tres meses se ha acostado sin comer, entonces el riesgo de El Niño, la sequía en el sur, esas preocupaciones que están en la cabeza de la gente, la incertidumbre para las inversiones, lo que acaba de pasar en Pataz, jaqueada por minería ilegal, ¿y las instituciones arriba en qué están? En dispararse contra la otra, donde el Congreso tiene un juego con la Fiscalía, la Junta Nacional de Justicia con su pistolita ha tratado de defenderse ayer porque la fiscal los había jaqueado (...) estamos asistiendo a una guerra donde todos están tratando de destruirse", expresó.

Para Raúl Molina, el Gobierno de Dina Boluarte no tiene un intento de diálogo con la población de las regiones del sur, tan solo ponerse de acuerdo con las autoridades ofreciendo proyectos y recursos.

"La gente lo que no quiere son anuncios, la gente lo que quiere son resultados concretos para su vida (...) ni siquiera que vayan los ministros, que comiencen las obras, que la gente comienza a ver que el Estado se mueva, creo que ese es el gran drama en el Perú. Tenemos una institucionalidad arriba que se está disparando unos a otros por intereses casi particulares de permanencia desvirtuando totalmente el concepto de democracia como un sistema que nos permite procesar nuestras diferencias de manera prevesible, y abajo en la realidad cotidiana la gente está viviendo su vida sin el Estado", manifestó.

"No les interesa nada"

Por su parte, Paulo Vilca indicó que existe un gobierno y una clase política con los índices de aprobación más bajos de la democracia. Y por otro lado, cada día se tiene mayores indicios del "escaso apego al servicio público" que debería caracterizar a los políticos y autoridades.

"Cada vez queda más claro de que les interese menos lo que piensa la gente. No les interesa nada. Entonces, esa es una característica diferente de que hemos tenido en otros momentos", manifestó.

Sostuvo que lo ocurrido el último año ha demostrado que "hay demandas políticas", entre las que resalta el desacuerdo de la mayoría de la población con el actual Gobierno y el Congreso de la República. Inclusive en Lima, afirmó, cada vez queda más clara una tendencia decreciente de respaldo a la gestión actual de la Presidencia de la República.

"Es importante reconocer las razones, por ejemplo, en el caso del Sur para que eso ocurra. Nunca en las últimas décadas tuvimos los niveles de víctimas de personas fallecidas a consecuencia de la acción del Gobierno y por supuesto también con responsabilidad de sectores violentos que azuzaron las protestas. Pero las decenas de fallecidos que hemos tenido los meses pasados obedecen a una forma de respuestas represiva del Gobierno, sobre la cual no ha habido ningún tipo de responsabilidad política. Si no se logra entender que parte importante de la indignación en el país es debido a esta situación, creo que no vamos a encontrar este tipo de soluciones", dijo.

Raúl Molina Martínez, Paulo Vilca, Carlos Zeballos y Edward Málaga. | Fuente: RPP

Judiciales Carlos Zeballos: "Puno siempre reclama la justa reivindicación que tanto ha necesitado"

A un año después del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo | Fuente: RPP

Puno, "indignado"

El parlamentario Carlos Zeballos señaló que un intento de golpe de Estado de Pedro Castillo no debe volver a ocurrir en nuestra historia y afirmó que Puno "se siente todavía indignado" porque no ha llegado justicia por las muertes ocurridas en las protestas a inicios del 2023.

"Aparte de esto, Puno siempre reclama la justa reivindicación que tanto ha necesitado. Este año, a pesar de las protestas y marchas en las cuales se ha podido evidenciar la falta del apoyo que ha recibido Puno por los gobiernos de turno no se han dado. Ha habido compromisos que hasta el momento no se dan. Sin embargo, hay presupuestos importantes para el próximo año para poder generar algún desarrollo en el tema de brechas de saneamiento, tanto en Juliaca como en Puno. No se evidencian todavía documentos tangibles que esto se vaya a dar lo más pronto posible. Se siguen dilatando los plazos", aseguró.

En relación con los problemas de Puno, Carlos Zeballos precisó que la región afronta la contaminación producto de la minería ilegal, no formal y la mediana minería. Por esta razón, indicó que se interpeló al ministro de Energía y Minas por no atender las prioridades en el tema de descontaminación y sus consecuencias en el agro.

"Asimismo, la brecha de saneamiento. Estamos viendo dos proyectos importantes, el más grande para el Perú el próximo año que es el de Juliaca, que está sobrepasando los 1 500 millones de soles, y el otro es para Puno, que está llegando a los 900 millones de soles. Ya tienen que ponerse en marcha en tema de procesos", acotó.

Carlos Zeballos explicó que si en un momento la población de Puno apoyó a Pedro Castillo, fue por la necesidad de "una justa reivindicación llevado por un personaje del pueblo". Sin embargo, indicó que el expresidente no estuvo a la altura de las circunstancias y produjo mucha desilusión por compromisos incumplidos.

"La gente se siente desilusionada, no solamente por él, sino por la clase política. Si hay algún sector que todavía respalda su libertad y que se restituya, es cada vez menor. La gente pide son nuevas elecciones, que se vayan todos y que entre una nueva clase política, pero cómo hacemos si no tenemos nuevas reglas de juego", sostuvo.

Judiciales Edward Málaga: "Un factor clave fue la tercera moción de vacancia"

A un año después del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo | Fuente: RPP

"Esfuerzo colectivo" para tercera moción de vacancia

En tanto, el congresista Edward Málaga señaló que el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo llegó luego de cerca de un año de "trabajo paralelo" entre la Fiscalía, la Policía Nacional, la ciudadanía y la prensa.

"Nadie se puede irrogar la responsabilidad finalmente de haber sacado a Pedro Castillo, pero todo se fue confluyendo. Un factor clave fue la tercera moción de vacancia", aseguró.

Edward Málaga destacó que la presentación de la tercera moción de vacancia fue un trabajo de equipo de varios meses apoyado en el trabajo de la Fiscalía de la Nación, que acumulaba carpetas fiscales, y revelaciones de la prensa. Todo esto acrecentaba, afirmó, la ola de certeza que el Gobierno de Pedro Castillo era "inmoral, corrupto e incapaz".

"Hay que recordar también que antes de la presentación de la tercera moción de vacancia el Congreso estaba acorralado, prácticamente amenazado de ser cerrado en cualquier momento, y a partir de ahí cuando comenzaron a confluir los demás partidos, las bancadas, los colegas, se hizo un esfuerzo colectivo y Castillo comenzó a perder los papeles. Llamó a sus abogados, presentó muchos recursos legales, llamó a la OEA, nos amenazaron nuevamente. Es decir, se sentía que había una preocupación real", relató.