Gobierno Luis Valdez negó alianza de APP con Dina Boluarte: “Nosotros no somos aliados del gobierno” [VIDEO]

Luis Valdez, secretario general de Alianza para el Progreso (APP), negó que el partido político fundado por César Acuña esté aliado con el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, quien asumió el mando tras el fallido golpe de Estado del exmandatario, Pedro Castillo.

“Nosotros no somos aliados del gobierno, somo aliados de la gobernabilidad, de la estabilidad, de la institucionalidad, aunque parezca abstracto. Eso ha nosotros nos genera el deber de respetar el mandato popular”, dijo el abogado.

En Nunca es tarde de RPP TV, Luis Valdez indicó que se debe investigar a la jefa del Estado cuando los hechos que se le imputan estén contenidos en el artículo 117 de la Constitución. Asimismo, señaló que "hoy el país vive cierta estabilidad gracias a Alianza para el Progreso".

“Todo tiene su momento y hay que respetar la Constitución. Creo que debemos ser prudentes. Debe ser investigada en tanto los hechos y los supuestos estén contenidos en el articulo 117 de nuestra constitución”, dijo el excongresista.

“Gracias a Alianza para el Progreso, hoy el país vive cierta estabilidad y hay que cuidarla. Los peruanos para su desarrollo, su tranquilidad, para tener mejores servicios, trabajo digno, requieren un país estable”, agregó.

Luis Valdez negó vínculo con Alejandro Sánchez

Luis Valdez también negó tener algún tipo de vínculo con Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa del jirón Sarratea y financista del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), quien será recluido en el penal de Huaral.

“Yo que soy secretario general, con muchos años de militancia en Alianza para el Progreso, no lo he visto una sola vez al señor Sánchez. No lo conocía antes ni durante ni después. Nunca he tenido una reunión o una llamada”, dijo el político.