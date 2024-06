Director de la Defensoría Nacional Anticorrupción dice que desde el Gobierno hay “un afán de controlar” ciertos organismos

Estado "¿Está generando resultados la Diviac? Yo sí veo capturas, veo trabajo, hay resultados", dijo Herrera

Eduardo Herrera, director de la Asociación Defensoría Nacional Anticorrupción, señaló que al actual gobierno de Dina Boluarte no le gusta que el sistema anticorrupción "no sea amable" con su régimen, ya que, dijo, existe "un afán de controlar ciertos organismos" como la Diviac.

"El sistema anticorrupción no es amable con el sistema de gobierno actual. Entonces eso no gusta. Evidentemente, hay un afán de controlar ciertos sistemas y ciertos organismos como la Diviac. Eso está mal. El poder tiene que estar lejano al control estatal. El diseño institucional es muy importante acá. El gobierno tiene que ser fiscalizado", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"¿Está generando resultados la Diviac? Yo sí veo capturas, veo trabajo, hay resultados. No tengo ninguna duda de (que hay una intención) de controlar la Diviac, de controlar ciertas entidades, ciertos organismos que son incómodos al poder. Y que tienen que ser naturalmente incómodos al poder. Porque si el organismo fiscalizador es complaciente con el poder, entonces no es fiscalizador", manifestó.

"La Contraloría confunde el mal uso de un recurso con corrupción"

En otro momento, Herrera se refirió al informe de Contraloría donde mencionaba que en Diviac había pedidos de recursos firmados por dos personas que figuraban con el mismo cargo. Al respecto, dijo que la institución liderada por Nelson Shack "confunde un mal uso de recursos con corrupción".

"¿Qué resultados nos ha dado la Contraloría? Que tiene un montón de presupuesto, tiene 6 mil trabajadores, tiene un contralor que está durmiendo. Es un observatorio de cifras pero no mete goles. Entonces, si vamos a hablar de resultados, hablemos de resultados de la Contraloría, que es el eje natural de la lucha contra la corrupción", indicó.

"La Contraloría tiene un problema de fondo, porque la Contraloría confunde muchas veces el mal uso del recurso con corrupción. Y no es lo mismo, ya que es un gran problema poner un contralor que tenga la visión de auditor. El problema es que no tiene la visión periférica del fenómeno de la corrupción. Tenemos que empezar a menejenar juicios. La Contraloría no solamente fiscaliza el recurso, sino tiene que ver si un puente, que está en la mitad, es por corrupción o es mal uso el recurso", culminó.