Alberto Otárola reitera que manifestantes que bloqueen vías serán sancionados hasta con 15 años de cárcel

Gobierno El premier advirtió que no se va a perder el "principio de autoridad" en Cusco

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se pronunció en torno al paro general que ocurrer en el distrito de Machupicchu, en protesta contra la nueva plataforma de venta de boletos al santuario de Machu Picchu, gestionado por la empresa Joinnus.

Como se sabe, desde el último jueves, diversas organizaciones gremiales de la zona mantienen un paro indefinido que ha significado la suspensión de los servicios ligados a la actividad turística. Por ello, el día de ayer, la titular de Cultura y otros miembros del Gabinete se reunieron con el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo, y el alcalde de Machupicchu, Elvis La Torre, entre otras autoridades, para abordar las demandas.

Tras la reunión, Salcedo y la titular del Mincul anunciaron una mesa de diálogo para el próximo martes. Sin embargo, los gremios indicaron que no se llegó a "ningún acuerdo favorable" conforme a su plataforma de lucha, y anunciaron la radicalización de la medida de fuerza.

"Grupo reducido con intereses ocultos"

Al respecto, en declaraciones a la prensa, Otárola Peñaranda advirtió a los manifestantes que está vigente el decreto legislativo que modificó el Código Procesal Penal para elevar penas a quienes bloqueen vías nacionales.

"Lo que vemos acá (es) la toma de una vía de acceso a nuestro santuario de Machu Picchu, debiendo recordar que está vigente el Decreto Legislativo N° 1589, que fue publicado el mes de diciembre, por cuya virtud se sanciona con pena privativa de la libertad, de 10 a 15 años, a quienes interrumpan las vías de acceso al patrimonio de la nación y los activos críticos nacionales", sostuvo.

Además, consideró que quienes mantienen la medida de fuerza son "un grupo reducido" que tendría "intereses ocultos".

"Lo que vemos acá -más allá del diálogo necesario, imprescindible, con las autoridades y la población afectada- es un pequeño y reducido grupo de intereses ocultos que han visto afectado un negocio ilegal", indicó.

"Un grupo de tres ministros liderados por la ministra de Cultura vienen haciendo todos los esfuerzos por romper con una mafia que ha venido mal utilizando este tema de las entradas, y no vamos a dar un paso atrás en la necesidad de cambiar este modelo de corrupción que ha venido funcionando ilegalmente desde hace muchos años", agregó.

Otárola acusó a los manifestantes de ser parte de una "mafia" que no quiere cambiar un "modelo de corrupción"Fuente: Andina

"No vamos a retroceder" con la nueva plataforma

Asimismo, el premier indicó que desde el Gobierno no se retrocederá con la implementación de la nueva plataforma a cargo de la empresa Joinnus.

"No vamos a perder el principio de autoridad, no vamos a tomar una decisión distinta a la asumida de manera eficiente por la ministra de Cultura, a la que le expresamos todo nuestro apoyo en esta gestión. Y hacemos una invocación a la población y a quienes están insistiendo con que se regrese al esquema anterior para decirles que eso no va a ocurrir", indicó.

"El reto del Gobierno es esclarecer un sistema moderno, transparente de boletaje electrónico que pueda permitir que nuestra maravilla pueda ser accesible de manera transparente para el turismo mundial", agregó.

Por su parte, la ministra Leslie Urteaga señaló que ya cuentan con los informes policiales para identificar a los manifestantes que bloquean las vías en Machupicchu.

"Hemos recibido el apoyo de la Policía, estoy segura de que, con los informes que tenemos de la identificación de las personas, se cumplirá el decreto legislativo que ha comentado el premier y pronto estaremos reactivados en Machu Picchu", sostuvo.

"El día de hoy, se pierde más de un millón de soles en Machu Picchu por mantener esta actitud. El día de ayer, hemos estado tres ministros en el Cusco, hemos sido recibidos por el gobernador (…), hemos conversado con el alcalde de Machu Picchu, y hemos manifestado nuestra voluntad por dialogar. Sin embargo, hemos solicitado que este diálogo se haga en un clima de paz, en un clima en el que todas las personas que tienen programado llegar a Machu Picchu puedan hacerlo, que no estemos con el bloqueo o la huelga", puntualizó.