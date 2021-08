Marco Tulio Falconí fue congresista por Perú Posible entre los años 2011 y 2016. | Fuente: Andina

El excongresista Marco Tulio Falconí, quien fue nombrado jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por el ministro Juan Francisco Silva, renunció a su cargo a una semana de haber sido nombrado.

"Me dirijo a usted con el objeto de renunciar irrevocablemente al cargo de Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio a su cargo, por razones que personalmente le he explicado y me reservo detallar", dice Falconí en su carta, dirigida al ministro Silva.

Marco Tulio Falconí volvió a postular al Congreso en las Elecciones 2021 por el partido Podemos Perú. No fue elegido. | Fuente: Andina

La noticia fue confirmada por el propio Marco Tulio Falconí a El Comercio. "Efectivamente he renunciado de forma irrevocable", dijo.

La renuncia de Marco Tulio Falconí es la cuarta en una semana en el MTC. Antes de él habían renunciado Alberto Falla, quien renunció luego de conocerse que fundó una empresa de revisiones ténicas que entregaba certificados falsos; Natalia Jiménez, quien fue designadaa Provías sin tener los requerimientos profesionales mínimos; y el secretario general Marco Rubio.

Criticas a su designación

A inicios de 2020 Marco Tulio Falconí quedó en cuarto lugar en el concurso público para la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, organismo que reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura. Sin embargo, su juramentación fue suspendida por no haber informado que tiene un registro de llamadas telefónicas con el exjuez César Hinostroza y además haber recibido una bonificación indebida que lo llevó a ser elegido miembro titular de la JNJ.

Sobre la bonificación que recibió para ser elegido miembro de la Junta Nacional de Justicia, Marco Tulio Falconí declaró haber egresado de un colegio militar con el fin de acceder a un beneficio del 10% extra de puntaje otorgado para quienes hayan prestado servicio militar. Gracias a esta bonificación, él pudo ser elegido miembro titular de la JNJ; sin embargo, en su momento se cuestionó si realmente este beneficio aplicaba a su favor.