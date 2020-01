La virtual congresista de la República aseguró que el nuevo Congreso ha sido "estructurado" por el presidente Martín Vizcarra. | Fuente: Andina

La virtual congresista fujimorista Martha Chávez consideró que el presidente Martín Vizcarra teme perder su inmunidad. En declaraciones a Perú21, aseguró que Keiko Fujimori recuperará su libertad.

“Él está creando un escenario en el que su salvador será Salvador del Solar y por eso quiere neutralizar a todos los partidos que no se ajusten con él (...). Pusieron todos sus huevos en la canasta del Partido Morado y ya se demostró que Julio Guzmán es inhábil, inepto”, comentó en declaraciones a Perú 21.



El Poder Judicial dictó 15 meses de prisión preventiva en contra de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. De acuerdo con el juez Víctor Zúñiga, la excandidata a la presidencia habría intervenido en actos de transferencia o conversión del dinero aportado por Odebrecht a la campaña de Fuerza 2011.

La exparlamentaria tildó de “lamentable” la decisión del juez Zúñiga, y consideró que esta demuestra que “nadie está a salvo de los odios y arbitrariedades”. “Aquí lo que está pasando es que un juez de primera instancia se ha atrevido a desconocer la sentencia del Tribunal Constitucional”, explicó, en relación a la decisión del organismo de declarar fundado el habeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori.

EL DERECHO A MENTIR

Al ser consultada sobre la entrega de aportes de parte de varios empresarios a la campaña de la lideresa del fujimorismo, Chávez sostuvo que Fujimori Higuchi “tiene derecho a mentir” y que los aportes no fueron declarados para que los aportantes no recibieran “represalias”.

“Un imputado tiene derecho a mentir, a guardar silencio para salvar su propia responsabilidad. Ella no dijo que hubiera recibido ese dinero, pero esos son fondos lícitos (...) ¿Por qué hasta ahora no se produce una acusación formal? Porque no tienen materia”, comentó.

Finalmente, la excongresista anunció que Fujimori establecerá una defensa política, pues su esposo Mark Vito irá a los gobiernos e instancias internacionales para exponer el caso de la lideresa naranja.