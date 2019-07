Mercedes Aráoz y Martín Vizcarra cuando eran vicepresidentes de Pedro Pablo Kuczynski. | Fuente: Andrés Valle | Fotógrafo: valle.andres

La vicepresidenta Mercedes Aráoz aseguró que “el pueblo nos eligió para llegar al 2021 tanto al Ejecutivo como al Legislativo”, al comentar la posibilidad de que el mandatario Martín Vizcarra sea vacado por el Congreso.

En entrevista con el diario El Comercio, la congresista dijo que aún no ha revisado la propuesta de Martín Vizcarra para adelantar elecciones generales, de la que se enteró -reveló- en pleno discurso presidencial por Fiestas Patrias.

“Es una idea que tenemos que revisarla, yo no la he leído, porque todavía no ha llegado (el proyecto) al Congreso. Probablemente, él (Vizcarra) ha pensado que es una salida adecuada (a la crisis política) dado que la crispación habría llegado al límite, imagino que habrá revisado todos los escenarios, pero a mí me surgen dudas”, dijo.

Aráoz evitó comentar cuál sería su postura ante un eventual escenario de vacancia presidencial, medida que podría adoptar la mayoría congresal para contrarrestar la propuesta de adelanto de elecciones.

“Vamos a ver el momento. Yo espero que no se dé la vacancia y que podamos culminar el proceso como nos lo mandó el pueblo. El pueblo nos eligió para llegar al 2021 tanto al Ejecutivo como al Legislativo”, comentó.

“Todavía estoy en un proceso de evaluación, meditándolo. Hay que ver todos los escenarios. No lo sé todavía. No es que me aferre, lo vuelvo a decir, pero tampoco sé si tenga que optar por una determinada posición”.

Ante la posibilidad de que tenga que asumir el rol de presidenta, la también exministra sostuvo: “Habrá que verlo, no sé cuál será la situación de ese momento. Todo depende de las circunstancias. No es que yo me quiera quedar, la verdad tengo todo tranquilo. Para mí, el tema es lo que sea mejor para el país”.

La vicepresidenta consideró que tanto el Ejecutivo como el Legislativo son “corresponsables” de la actual crisis política. “El último año ha sido tenso y difícil, y ni el Ejecutivo ni el Legislativo han estado a la altura de encontrar un espacio de diálogo”, sostuvo.

Aráoz reveló que almorzó con Pedro Pablo Kuczynski en Fiestas Patrias. Ante la consulta de si el expresidente le pidió que se quede en el cargo ante la renuncia o vacancia de Vizcarra, ella fue clara: “No me ha dicho nada, no hemos hablado de eso”.