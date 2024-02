Mincetur asegura que, en dos meses, estará habilitada la nueva plataforma de venta de entradas a Machu Picchu

Gobierno Burns indicó que el paro no ha afectado grandemente el turismo en Machupicchu porque ocurrió en "temporada baja"

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) aseguró que la nueva plataforma virtual de venta de entradas al santuario de Machu Picchu, que operará desde el portal de la Presidencia del Consejo de Ministros, estará habilitada en un plazo de dos meses.

Así lo señaló Madeleine Burns, viceministra de Turismo, en diálogo con RPP. Además, resaltó que, en ese lapso, la empresa privada Joinnus seguirá operando la actual plataforma tuboleto.cultura.pe.

"El acuerdo ha sido que tenemos que tener un tiempo para hacer la transferencia, desarrollar la plataforma, y lo que se ha acordado son dos meses", sostuvo en La Rotativa del Aire.

"Mientras tanto, Joinnus seguirá operando, porque de otra manera habría que simplemente dejar de vender (entradas a) Machu Picchu, y eso es imposible. Hay muchísima gente que su trabajo, su vivir, depende de los turistas", agregó.

"En el Perú, todo está tranquilo"

Por otro lado, la funcionaria del Mincetur indicó que, luego de levantado el paro indefinido en Machupicchu, la actividad turística va regresando a su cauce normal, y que "todo está tranquilo".

"El retorno de los turistas se está dando poco a poco (…) Los conflictos sociales no ayudan para el turismo, creo que (son) el problema más serio que podemos atravesar. La gente no va a lugares donde no tenemos seguridad, pero la campaña, la promoción que está haciendo PromPerú, la información que se está lanzando afuera es que en el Perú todo está tranquilo y no hay ningún problema", sostuvo.

Asimismo, señaló que las pérdidas económicas durante los días en que estuvo paralizada la actividad turística no han sido tan contundentes debido a que nos encontramos en "temporada baja".

"Esta es una temporada baja; normalmente, el Camino Inca está cerrado por el tema de las lluvias. Lo que nos importa es lo que viene a partir de marzo o abril que ya empieza la temporada alta, y esperamos que se haya informado lo necesario para decirle al mundo que Machu Picchu está abierto", resaltó.

Como se recuerda, el último miércoles, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, señaló que el levantamiento del paro indefinido llegó tras una mesa de trabajo, entre el Poder Ejecutivo y las autoridades del Cusco, en la que se levantó un acta con poco más de 10 acuerdos.

Entre ellos, según afirmó, se encuentra la decisión de tomar la propuesta de la empresa proveedora de la plataforma de boletos, Joinnus, para concluir de manera anticipada el contrato, pero aclaró que el servicio aún continuará.

"Se accede a la propuesta que ha hecho la empresa, tenemos que tener en cuenta que esto es un proceso que va a ser transferido a la Secretaría de Gobierno Regional y en el entendido de este proceso tenemos que mantener también la continuidad del servicio, ahí nos hemos comprometido el Ministerio de Cultura y el Gobierno Regional", aseguró.

"Otro pedido que nos estaban haciendo es incorporar a las comunidades y abrir otros accesos u otros caminos para que haya turismo, por ejemplo, por piso de valle. También incorporar algunos proyectos", puntualizó.