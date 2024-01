Alberto Otárola destacó el compromiso del Gobierno para recuperar el turismo en Machu Picchu tras fin del paro

Gobierno Alberto Otárola: "Saludo que se haya levantado el paro en Cusco"

Alberto Otáola se pronuncia sobre levantamiento de huelga en Machu Picchu | Fuente: RPP

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, saludó este miércoles el levantamiento de la huelga en Machupicchu, y se comprometió a crear, junto con el Gabinete Ministerial, mecanismos para lograr la recuperación de visitas que se perdieron durante los días de paro en la región Cusco.

"Saludo que se haya levantado el paro en Cusco, esto gracias al manejo y a la iniciativa de nuestros ministros y también a la participación de las autoridades, del gobernador regional y alcaldes. Es un buen anuncio para el turismo. Es un buen anuncio para el Perú y nos comprometemos a llevar adelante una política de recuperación de las inversiones y de las visitas en sus estándares históricos a nuestro santuario de Machu Picchu", dijo.

Alberto Otárola se pronunció sobre la situación en Machupicchu Pueblo tras una reunión junto al ministro de Economía, Alex Contreras; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes; y la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar; con representantes de los gremios empresariales como Roque Benavides, en calidad de Decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú.

"El Gobierno ha iniciado una ronda de diálogo con el sector privado, que continuará de manera bimensual. Escuchamos los problemas de cada gremio y exponemos las políticas para sacar adelante al país", indicó el jefe del Gabinete.

Además, anunció que se implementará una comisión de ministros de Estado para destrabar las barreras burocráticas del Indecopi, y la tramitología innecesaria que pueda frenar las inversiones.

Advierten crecimiento de pobreza

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Jesús Salazar Nishi, afirmó que debe haber un punto de quiebre en términos de proyección de crecimiento del país.

"Este año no podemos resignarnos a un crecimiento del 2 %. En la Sociedad Nacional de Industrias seguimos insistiendo: si crecemos al 2 % este año el Perú cerraría con 31.5 %, el año pasado ya hemos pasado de 27 % a 30 % de pobreza. ¿Queremos seguir incrementando la pobreza en el Perú?", expresó.

Sobre la situación en Machu Picchu, destacó: "Saludo que se haya levantado el paro en Cusco, gracias al manejo y participación de nuestros ministros, el Gobierno Regional y alcaldes. Es un buen anuncio para el turismo y el Perú".

Alberto Otáola se pronuncia sobre levantamiento de huelga en Machu Picchu | Fuente: PCM | Fotógrafo: Carla_Pat

Cronología de la protesta

El jueves 25 de enero organizaciones gremiales y pobladores de Machupichu Pueblo iniciaron un paro indefinido en rechazo a la tercerización de la venta de los boletos electrónicos para el ingreso al santuario histórico de Machu Picchu.

Además, como parte de la medida radical se bloqueó la vía férrea que conecta Ollantaytambo con Machupicchu Pueblo, lo que originó que la concesionaria Ferrocarril Transandino S.A. suspendiera, y luego la suspensión indefinida, de las operaciones en la zona. Esto obligó a la evacuación de turistas.

Los manifestantes buscan que el Ministerio de Cultura retroceda en la utilización de la plataforma virtual tuboleto.cultura.pe para la venta de entradas a Machu Picchu vigente desde el sábado 20 de enero.

"Privatizar la venta de boletos para Machu Picchu favoreciendo a la empresa privada Joinnus que cobrará 3,9 % por cada boleto vendido haciendo al año una ganancia de 12 millones de soles promedio al año, mientras que Machu Picchu solo tiene promedio de 3 millones de soles para el mantenimiento", reza el comunicado de los manifestantes.

Sin embargo, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga ha negado que se esté privatizando el servicio y ha detallado que solo pagará el alquiler de la plataforma para la compra de boletos que fue diseñado por la empresa y negó que los turistas paguen una comisión a la compañía.

Además, la titular del sector Cultura dijo que, de acuerdo con un informe de la Contraloría, con el anterior sistema de venta directa de entradas no se contabilizaban hasta 80 000 boletos al año, lo que representaba una pérdida anual de 7,5 millones de soles.

Cabe indicar que el viernes 26 de enero la empresa Joinnus -encargada de la nueva plataforma virtual de venta de entradas al santuario histórico de Machu Picchu- solicitó al Ministerio de Cultura adelantar la fecha de vencimiento del contrato que la faculta para brindar dicho servicio, y solicitó que se realice un nuevo proceso de selección.

El lunes 29 de enero los manifestantes en Machupicchu Pueblo otorgaron una tregua de 24 horas para iniciar una mesa técnica con los ministros de Cultura, Leslie Urteaga; de Ambiente, Albina Ruiz; y de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Juan Carlos Mathews en el citado distrito.

Sin embargo, el martes 30 la comitiva que llegó al Cusco no inició conversaciones con los manifestantes. La ministra Leslie Urteaga señaló a RPP que no hay condiciones para instalar la mesa de diálogo en Machupicchu mientras no se levante la huelga.

En la noche del martes, la ministra Leslie Urteaga, informó que la comitiva de ministros de Estado logró acuerdos con el gobernador regional de Cusco, además de los alcaldes de Ollantaytambo, Urubamba y Machupicchu y suscribieron una declaración en la que invocan a un levantamiento de la protesta.

Precisó que el acuerdo principal corresponde a la venta de entradas a la ciudadela inca, que ahora será gestionada por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Gobierno Regional cusqueño.

Finalmente, este miércoles 31, las organizaciones gremiales y pobladores de Machupichu Pueblo decidieron levantar el paro indefinido. La acción fue confirmada en RPP por la ministra de Cultura, Leslie Urteaga.