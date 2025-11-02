Mininter anuncia división especial contra la extorsión que será liderada por el coronel PNP Víctor Revoredo

Vicente Tiburcio, ministro del Interior, anunció este domingo, en una conferencia de prensa, la creación de la División de Investigación de Extorsiones, una unidad policial que estará dedicada exclusivamente a combatir la extorsión en el país.

Esto, en respuesta a los recientes atentados cometidos contra choferes del transporte público por parte de presuntos sicarios, aún cuando, el pasado 22 de octubre, el Ejecutivo decretó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao.

“En lo que va del año, en comparación al 2024, a nivel nacional, los homicidios se han incrementado en un 3%. Tenemos registrados 2118 homicidios. La extorsión ha crecido de un 18 % a nivel nacional, 36% en Lima Metropolitana y 33% a nivel del Callao. Cifras que pueden ser cuestionables porque no todos denuncian, apoderados por el miedo”, indicó el titular del Mininter.

"En este escenario, bajo el liderazgo del señor presidente de la república, se está creando la nueva División de Investigación de Extorsiones, como uno de los bastiones contra la extorsión", agregó.

Tiburcio Orbezo precisó que dicha unidad "estará dotada de agentes altamente especializados en investigación, con inteligencia operativa, y de equipos articulados, porque muchos sectores han sido duramente golpeados, como es el sector transporte". En ese sentido, indicó que el equipo será liderado por el coronel PNP Víctor Revoredo.

"Todo bastión necesita un líder que no tema enfrentarse al crimen, que haya demostrado en campo lo que significa servir al país y que encarne los valores que nos identifican: ‘Dios, Patria y Ley’. Ese líder es el coronel Víctor Revoredo Farfán. Más de 3 décadas de servicio en operaciones emblemáticas contra bandas nacionales y extranjeras; liderazgos en las unidades dirigidas en la lucha contra el crimen organizado. Un oficial que [...] dirige, que [...] asume liderazgo tiene que siempre estar al frente para dar esa inspiración de lucha frente a todos sus componentes y agentes que van a acompañarlo. Un policía que ha enfrentado amenazas y aún así está en este puesto, porque su compromiso es con el país en forma permanente", remarcó el ministro.

"Por eso, el señor Víctor Revoredo tendrá en sus manos esta responsabilidad. Señor coronel, el Estado y la nación confían hoy esta nueva responsabilidad. Usted tiene el respaldo pleno, desde el presidente de la república, desde el ministro del Interior, desde el comandante general, para hacer todo lo que tiene que hacer por el bien de todos nuestros ciudadanos que claman paz", acotó.

Además, el titular del sector Interior enfatizó que su institución tratará con dureza los casos de corrupción dentro de la entidad policial.

"Por otro lado, les digo que vamos a ser duros contra aquellos que manchen el uniforme y decidan cruzar el camino de la legalidad. Tolerancia cero contra la corrupción, basta de corrupción en el seno de la PNP. Nuestra lucha contra la criminalidad empieza también dentro de casa, con transparencia, disciplina y honor. Hoy empezamos un nuevo camino", puntualizó.

Víctor Revoredo: "Nuestro compromiso está para adelante"

En breves declaraciones para RPP, el coronel Víctor Revoredo dijo que hará "todo lo humanamente posible" en la tarea asignada.

"Ya lo dijo nuestro señor ministro del Interior, nuestro comandante general: todos nos llamamos Perú y vamos a hacer todo lo humanamente posible por sudar esta camiseta que se llama Perú. Vamos con todo", señaló.

"Empieza una evaluación muy férrea, somos parte de una evaluación, pero estamos acá para trabajar. No nos podemos detener en este momento. Nuestro compromiso está para adelante", agregó.

Víctor Revoredo Farfán se ha desempeñado como jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri y jefe de la Brigada Especial Contra la Criminalidad Nacional y Extranjera en Trujillo, ciudad donde estuvo destacado hasta diciembre del año pasado. En enero de 2025, fue designado agregado policial en Chile, país donde, según informes de inteligencia, estaría Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de 'Los Pulpos'.

El pasado 31 de octubre, Revoredo Farfán participó en una audiencia del juicio oral contra Wanda del Valle Bermúdez, expareja del abatido criminal Christopher Fuentes González, alias ‘Maldito Cris’, líder de una facción del Tren de Aragua en nuestro país. Del Valle es procesada por presuntamente haber ofrecido dinero a sicarios para asesinar al referido coronel de la Policía.