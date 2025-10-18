Realizan peritaje balístico en zona donde murió 'Trvko': abogado de la familia cuestiona que se haga días después

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Peritos de Criminalística y agentes de la Policía Nacional llegaron este sábado hasta las inmediaciones de la plaza Francia, en el Centro de Lima, donde, el último miércoles, murió Mauricio Ruiz Sanz, artista conocido como 'Trvko', que -según aseguró Óscar Arriola, comandante general de la Policía- fue víctima de un disparo perpetrado por el suboficial de la PNP Luis Magallanes.

En el referido lugar, se realizó el peritaje de inspección técnico criminalístico e inspección técnico balístico, exactamente en el jr. Camaná, intersección con jr. Tambo de Belén, a donde también llegaron los abogados Stefano Miranda, representante de Magallanes, y Rodrigo Noblecilla, abogado de la familia de la víctima.

También se encontraba presente el coronel PNP Carlos Morales, jefe de la División de Homicidios, y el fiscal de turno. La diligencia inició al promediar las 11:45 am. y se extendió hasta las primeras horas de la tarde, tiempo en el cual permaneció cerrado el acceso vehicular y peatonal a lo largo de la vía.

Posiciones encontradas

El término del peritaje, el abogado de la defensa consideró que lo practicado refrenda la teoría de que el proyectil iba con dirección al suelo.

“Se ha encontrado que el proyectil, primero, tiene la proyección hacia el piso y luego va hacia el cuerpo, que se convalida y se homologa con la necropsia de ley. Por lo tanto, la segunda situación que cambia es el delito: no estaríamos hablando de un homicidio calificado sino, posiblemente, hasta incluso de un homicidio culposo, pero lo que busca la defensa es la eximencia (sic) de responsabilidad penal”, señaló a la prensa.

Asimismo, indicó que su patrocinada llevaba su arma de fuego "porque pertenecía a la División de Secuestros". Esto, pese a que, según consigna un documento policial al que accedió RPP, los dos agentes implicados en la muerte de Mauricio Ruiz -Luis Magallanes y Omar Saavedra- debieron estar en el Centro de Lima "con ropa de trabajo y chaleco característico [...], sin armamento". Sin embargo, en el video de los hechos, se vería a ambos policías efectuando disparos.

"El arma de fuego [es parte de] una táctica, porque pertenecía a la División de Secuestros. Él no tenía ninguna prohibición. Él no era parte del plan de operaciones de los que repelen el tema de las marchas", sostuvo Miranda.

"Se quiere llegar a la verdad, pero tiene que hacerse respetando el debido proceso y la presunción de inocencia”, agregó.

Cabe resaltar que, ayer, viernes, en diálogo con RPP, el ministro del Interior Vicente Tiburcio aseguró que Magallanes sí era parte del plan de operaciones de la Policía desplegado el pasado miércoles.

"Todo este planeamiento que realizó la Policía Nacional para la marcha, convocada del 15, contenía lineamientos y equipos de intervención para la flagrancia delictiva. Esos equipos de flagrancia delictiva estaban dispuestos para personal de la Dirección de Investigación Criminal, por eso está el efectivo Luis Magallanes [que] es de Secuestros. Entonces, aquí había todo un planeamiento, era parte del planeamiento. Así lo planteó la Policía", sostuvo el titular del Mininter.

Por su parte, Rodrigo Noblecilla, abogado de la familia de Mauricio Ruiz, cuestionó que el peritaje se realice varios días después de los hechos, con la escena del crimen "totalmente alterada".

"El día de los hechos nunca concurrió Criminalística. Criminalística concurre hoy día, sábado, varios días después del hecho ocurrido. La escena del crimen está totalmente alterada", indicó.

"Sin embargo, acá hay otro detalle: encuentran una lámina metálica, supuestamente, que la han lacrado, y eso yo sí he firmado; pero pregunté cuál es la relevancia para la investigación de esa lámina, y no me quieren decir los peritos. ¿Un perito cómo va a levantar una evidencia si no justifica su relevancia?", agregó.

Respecto a la hipótesis de que la bala fue disparada hacia el suelo, el letrado consideró que Miranda "inventa un montón de teorías".

"Ese abogado inventa un montón de teorías, ha inventado también que la bala es de rebote, lo que quiere sostener la Dirincri. [La herida de] bala que tiene orificio de entrada, pero no de salida. Es más, acá hay otro delito: omisión de auxilio. Él lo mira y se va corriendo, y eso también tiene que investigarse", puntualizó.