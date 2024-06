Ministra de la Mujer: "Mi intención jamás ha sido plantear la tolerancia a ninguna situación de violencia"

La ministra de la Mujer, Ángela Hernández, señaló que se malinterpretaron sus palabras cuando fue consultada por las polémicas declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, quien días atrás dijo que las agresiones sexuales contra menores de edad de la comunidad Awajún podrían tratarse de “prácticas culturales”.

Como se recuerda, la integrante del Consejo de Ministros, al referirse a este tema, sostuvo que “se trata, efectivamente, de prácticas culturales que debemos desterrar”.

Durante una entrevista en el programa Nunca es tarde de RPP, explicó que su intención nunca fue avalar lo dicho por Quero y que sus expresiones estaban dirigidas a que no se debe tolerar ninguna situación de violencia sexual.

En ese sentido, manifestó que como prácticas culturales “me refería al machismo” y que con "desterrar" era en alusión "a la tolerancia social” respecto a este delito.

“Si escuchamos un poco más de mis declaraciones podemos mostrar que yo me refiero que hace 40 años, en el país, no había una ley de violencia familiar, la violencia era totalmente tolerada, y no había una ley contra el acoso”, indicó.

Reunión con comunidades indígenas de Amazonas

En otro momento, la ministra Ángela Hernández señaló que se reunió la noche del lunes con diversas comunidades indígenas de Amazonas a quienes les explicó lo que quiso decir con sus declaraciones.

“Hemos tenido una reunión con el Apu, más de 360 comunidades de Condorcanqui, y con una lideresa de la comunidad también. Nuestra reunión ha sido en términos de explicarle cuáles fueron mis intenciones al hablar de la situación de violencia contra las mujeres”, detalló.

Consultada sobre si pidió disculpas por sus declaraciones, precisó que “no se dieron en esos términos nuestra conversación”.

“Lo que le dije al Apu es que lamentaba, que sentía pesar, porque mi intervención se publicó de manera no completa y que, si eso generó algún tipo de malentendido o malestar, lo lamentaba, pero que mi intención jamás ha sido la de plantear la tolerancia a ninguna situación de violencia contra las mujeres”, concluyó.