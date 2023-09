Ministra de la Producción: "Confío en que Dina Boluarte y Alberto Otárola me van a dejar trabajar"

Gobierno "La presidenta y el premier tienen confianza en mí, por eso me han convocado", enfatizó

En su primera entrevista como ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca indicó que la presidenta Dina Boluarte y el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, tienen plena confianza en ella para llevar a cabo su gestión.

"La presidenta y el premier tienen confianza en mí; por eso me han convocado. Y yo confío en que me van a dejar trabajar, como me ha dicho la presidenta. Hemos tenido una conversación muy clara", dijo en Ampliación de Noticias.

Con respecto a la salida de la exministra de Educación Magnet Márquez, Choquehuanca dijo haber conversado con la nueva titular del sector, Miriam Ponce, quien le dijo que primará la meritocracia.

"Eso para mí era preocupante. Ayer conversé brevemente a la ministra que entró en Educación y le pregunté cuál es el enfoque de la meritocracia en su gestión. Y ella me dijo: meritocracia total. Y yo me quedé tranquila, porque así debe ser", manifestó.

"Tomar una decisión ahora es complicado"

Por otro lado, precisó que tomar la decisión de asumir el cargo en "tiempos difíciles" no fue tarea sencilla. No obstante, precisó que es necesario anteponer los intereses del Perú. Además, mencionó que, más allá de ideologías políticas, lo importante es atender las demandas de la ciudadanía.

"Todas las dirigencias gremiales en el país tienen y deben acercarse a las autoridades para exigir cumplir algunas demandas por las necesidades y la problemática del sector que representan y generar propuestas que ayuden a solucionar esa problemática. Eso no es acercarse por la derecha o por la izquierda, sino acercarse a la autoridad de turno cuyo rol promotor es cumplir con las demandas de toda la población peruana sin excepción. En mi caso fue así siempre", enfatizó.

"Estos son tiempos difíciles. Tomar una decisión ahora donde muchas personas se ponen de costado y dicen ‘no, aquí me quemo’ (es complicado). Pero creo que por encima de los intereses gremiales y personales es el interés por el país", agregó.

Lineamientos de la gestión

En otro momento, Choquehuanca mencionó los lineamientos que tiene previstos para su gestión y enfatizó en mejorar las compras públicas.

"Había señalado en un último evento que hemos tenido algunos ejes que habíamos determinado y que son importantes de cumplir. Por ejemplo, el eje de compras públicas. Ahora sí podemos hacer un análisis muy profundo sobre cuál es el cuello de botella dentro de este eje: son los núcleos ejecutores, pero también las compras de los ministerios", dijo.

"Lo que pasa es que el señor (Pedro) Castillo cuando hizo el año pasado el presupuesto para aprobarse en el Congreso no consideró los rubros de compras. Entonces hicieron cualquier cosa porque no les interesó nunca las compras públicas. Y yo que he estado en el Congreso sé que ahí no se mueve una coma. Pero para el próximo año el ministro saliente me dice que ya ha incorporado (ese eje). Pero vamos a ver qué más se puede hacer", añadió.

Además, indicó que otro de los puntos a mejorar es el acceso a los mercados privados, conectar a las pymes con las grandes empresas.

"El otro eje es el acceso a mercados privados. Tenemos que poner a caminar a las grandes empresas, para que ellas puedan comprar a las pymes. Pero caminar de verdad. Cuando yo he salido logramos acopiar a 40 grandes empresas para las compras y 140 pymes dentro de una plataforma. Esa plataforma tiene que crecer", finalizó.