Congresistas consideran que renovación de ministros no es suficiente: "Los cambios son cosméticos"

Congreso "Los cambios son cosméticos", dijo Carlos Anderson

El congresista no agrupado Carlos Anderson calificó de "cambios cosméticos" a la reestructuración del gabinete dirigido por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola". Además, precisó que espera que el Ejecutivo se oponga a la ley que repone a docentes que no aprobaron pruebas.

"Lo primero que tengo que decir es que no es nada impresionante. Los cambios son cosméticos. No hay claridad de si esto significaría un cambio de rumbo y evidentemente este Gobierno necesita un cambio de rumbo porque el que tiene no nos lleva a ninguna parte", dijo en La Rotativa del Aire de RPP Noticias.

"Los cambios son un poco desconocidos. A mí lo que me interesa saber, por ejemplo, en el caso de la nueva ministra de Educación, si ella concuerda que lo ocurrido con esa votación de 93 congresistas que le da un tiro de gracia a la meritocracia es algo que el Ejecutivo debe objetar y oponerse", agregó.

Con respecto a Otárola, precisó que un reemplazo en su cargo era necesario y sin embargo no llevó a concretarse.

"Es el cambio que no se hizo y era el más importante para señalar que hay un nuevo entendimiento de lo que el país necesita, que es volver a encontrarse consigo mismo", aseveró.

"Los cambios son cosméticos", dijo Carlos Anderson. | Fuente: RPP

Congreso "Se han quedado corto los cambios", dijo Juan Carlos Lizarzaburu

En esa misma línea, el parlamentario de Fuerza Popular, Juan Carlos Lizarzaburu, indicó que los cambios en el gabinete Otárola no fueron suficientes y calificó de "triste y lamentable" la ley para reponer a docentes que no aprobaron pruebas.

"Se han quedado corto los cambios. Esperemos que en sus sectores puedan responder. El señor Arana en cuanto a Justicia y Derechos Humanos debería procurar ser diligente con nuestro retiro de la CIDH. Habría que preguntarle a la señora Ponce si concuerda en la visión con la exministra. Lo ocurrido con los maestros es algo triste y lamentable", dijo.

"En cuanto a la señora Contreras, le pediría que ya tenga el plan de contingencia con los productos sustitutivos que vamos a tener que consumir, porque se van a echar un montón de productos con las lluvias del fenómeno El Niño. Igual para el señor Pérez-Reyes los planes de contingencia, porque las lluvias nos van a dejar sin carreteras", añadió.

No obstante, dijo no esperar el cambio del primer ministro: "No (esperaba el cambio de Alberto Otárola). Esperaba cambio del ministro del Interior", manifestó.

"Se han quedado corto los cambios", dijo Juan Carlos Lizarzaburu. | Fuente: RPP

Congreso "Quizá quieren generar una percepción de cambio, pero realmente no es así", dijo Flavio Cruz

Finalmente, el congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, criticó que se haya mantenido en el cargo al primer ministro, Alberto Otárola, y manifestó que no era necesaria la salida de Magnet Márquez del Minedu.

"Quizá quieren generar una percepción de cambio, pero realmente no es así. Mientras esté el señor Alberto Otárola y los ministros del Interior y de Defensa, allí no hay ningún cambio. Quizá esto pueda paliar de alguna manera un rostro favorable para dejar de ser un Gobierno con un rostro represor, dictatorial, antidemocrático", mencionó.

"Quizá no era urgente su salida, porque era una profesional de carrera en el ministerio. A pesar de su larga experiencia, sus últimas explicaciones no tenían coherencia (...). Pero la maestra Ponce es mucho más dinámica, mucho más asequible, más integracionista. Tiene más sentimiento de maestra", culminó.