La ministra Barrios explicó por qué se reunió con Vieira. | Fuente: RPP

La ministra de la Producción, Rocío Barrios, se pronunció este lunes respecto de la denuncia contra el congresista no agrupado Roberto Vieira, acusado de solicitar dinero para tramitar el levantamiento de una sanción que impuso esa cartera a la embarcación de uno de sus familiares.

En declaraciones a ¿Quién tiene la razón? de RPP, la ministra confirmó que ella recibió al legislador en la sede de Produce, debido a que fue acompañando a un gremio de pescadores. Agregó que durante la reunión se trataron temas sobre los derechos de los pescadores y que en ningún momento Vieira le realizó una consulta sobre la embarcación de su primo o sobre un tema vinculado.

“El congresista Vieira, en honor a la verdad, nunca me hizo siquiera mención de ninguna embarcación o de algún tema de derecho puntual sobre alguna embarcación. No me hizo ninguna consulta respecto a algún tema en particular. La reunión se ciñó simplemente a ver temas de jubilación y seguros, la que vino posteriormente”.

Irregularidades con embarcación

Barrios explicó que el tema de la embarcación de Guillermo Venegas Vieira, primo del parlamentario, data de 2009 y que ya ha logrado que le levanten la caducidad del derecho de pesca en una ocasión mediante el cambio de la titularidad del barco. Esta situación se descubrió en 2017 y al año siguiente se le volvió a aplicar la caducidad.

En esa línea, dijo que actualmente hay un proceso para investigar a los funcionarios que permitieron el levantamiento de la primera caducidad en el Órgano Instructor de Procedimientos Disciplinarios de Produce, a donde fue derivado desde la Comisión de Lucha Contra la Corrupción de su sector.

La ministra comentó que hoy dispuso la salida del secretario técnico de ese órgano debido a que no se ha avanzado nada en este proceso, pese a que cuentan con el expediente desde setiembre del año pasado. Agregó que, si bien la Procuraduría de su sector no considera que haya una irregularidad en este tema, ella ha solicitado la nulidad de la resolución inicial que permitía la operatividad de la embarcación, a fin de subsanar todo el expediente.

Sanciones

Respecto de los funcionarios involucrados, la ministra Barrios comentó que está rotando al personal a otras áreas para que no tengan acceso al expediente. Específicamente mencionó a Ronaldo Octavio Gallo Gallo, quien es director de la Dirección de Extracción para Consumo Humano Directo e Indirecto.

Según explicó, están analizando el marco legal para el procedimiento a seguir, pues se trata de un funcionario nombrado. Agregó que plantearán una medida cautelar para separarlo y no “incurrir en ningún adelantamiento de opinión o arbitrariedad”.