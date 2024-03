“No tengo por qué negarlo”: ministra Hania Pérez de Cuéllar admitió haber comprado un reloj bamba en China

Gobierno Hania Pérez de Cuéllar: “Efectivamente, yo compré un reloj ‘bamba’, réplica”

Hania Pérez de Cuéllar estuvo esta tarde en La Rotativa del Aire. | Fuente: RPP

La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, reconoció haber comprado en el pasado un reloj bamba, como coloquialmente se dice en el Perú a los artículos falsificados; en medio de la polémica por el uso de relojes Rolex por parte de la presidenta Dina Boluarte.

En La Rotativa del Aire, la alta funcionaria contó que adquirió este producto “hace muchísimos años”, sin especificar la fecha; durante un viaje a China.

“Efectivamente, yo compré un reloj bamba, fake, réplica; cuando fui a China. En ningún momento dije que compré un Rolex. No tengo por qué negarlo, eso fue hace muchísimos años. La verdad ni siquiera sé dónde está (el reloj). No voy a ser mentirosa, porque justamente era bamba y no valía lo que puede comprar un reloj auténtico”, manifestó.

“No tengo nada que esconder. Si tuviese algo que esconder, créeme, no estaría en esta entrevista. Yo compré ese reloj, no soy hipócrita. Lo compré en ese momento por razones equis. Me habrá durado dos o tres años, ni recuerdo”, agregó.



“No debí comprarlo”

Al recordarle que fue titular del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), entre 2020 y 2021; la hoy ministra de Estado dijo que estuvo mal haber comprado un reloj bamba, hecho del que -dijo- se arrepiente.

“Yo misma he luchado contra eso (la venta de productos falsificados), cuando estuve en Indecopi; y yo misma me di cuenta de mi error, y lo reconozco. No debí comprarlo, pero en aquel momento no tenía conocimiento de que había estas, de alguna manera, penalidades. No tome conciencia”, remarcó.

La titular de Vivienda aclaró que compró el reloj bamba muchos años antes de asumir el cargo de presidenta de Indecopi y que nunca más volvió a hacer lo mismo.

“Dejémoslo ahí. Si cometí un error en aquel entonces, bueno, cometí un error en aquel entonces. Pero un error no define a una persona. Efectivamente, lo compré y ahí queda la historia. Que yo promueva la compra de productos adulterado o productos bambas, de ninguna manera”, sentenció.