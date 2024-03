Gobierno Ministra Hania Pérez negó haber culpado a Alberto Otárola por escándalo del reloj Rolex de Dina Boluarte

La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuellar, negó haber implicado al ex primer ministro Alberto Otárola en un complot contra la presidenta Dina Boluarte, quien afronta cuestionamientos por una colección de al menos 14 relojes de alta gama, entre ellos un lujoso Rolex.

Y es que, en una entrevista con Exitosa, la ministra afirmó que hay una “venganza” en contra de la mandataria, quien ya afronta una investigación fiscal por este caso. Cuando fue consultada si es que Otárola Peñaranda estaría detrás, respondió: “Yo creo que ustedes, medios de comunicación, tienen que investigar”.

Horas después, Pérez de Cuellar dijo en La Rotativa del Aire- Edición Mediodía de RPP que sus declaraciones fueron sacadas de contexto.

“En ningún momento me he referido al señor Alberto Otárola como el autor de una venganza y un complot. Yo he dicho que esto me suena a venganza y complot, en ningún momento me he referido a él. Que el periodista haya supuesto eso, me lo haya preguntado y él haya deducido esto; es un tema… de los periodistas”, declaró.

La integrante del Gabinete Ministerial ratificó que existe un “complot”, pero dijo no creer que Otárola Peñaranda esté detrás por su pasado en el Poder Ejecutivo.

“Me costaría mucho pensar que una persona que ha sido cercana al Gobierno y colaborador del Gobierno se preste a hacer algo así. Por eso repito que en ningún momento he hecho alusión a él. Lamento que él considero eso”, precisó.

Pérez de Cuellar dijo que le llama la atención que recién se exponga la colección de relojes de Boluarte Zegarra, por lo que insistió en que hay un complot en contra de la jefa de Estado; aunque evitó dar nombres.

“Me reafirmo en esa decisión. Yo creo que hay intereses subalternos y eso quisiéramos saber. Voy a ir a un criterio muy simple y el más básico de todos […] Hay algo que me llama la atención, si la presidenta viene usando [los relojes] desde hace varios meses, ¿por qué recién sale ahora la información?”, se preguntó.

“Yo me hago esa pregunta como ministra, ciudadana. Lo he conversado en ambientes familiares y personales y me han hecho esa pregunta: Oye, Hania, ¿por qué recién sale esto?”, agregó.

Antes de la entrevista con RPP, Alberto Otárola negó ser parte del supuesto complot. También contó que llamó a la ministra Hania Pérez de Cuellar, pero no recibió respuesta.

“Niego tajantemente estar 'detrás' del tema de los Rolex, tal como se ha pretendido deslizar hoy en la entrevista a Hania Pérez de Cuellar en Exitosa. He querido comunicarme con ella por teléfono para manifestarle mi decepción por sus declaraciones, sin obtener respuesta”, escribió Otárola en su cuenta de X (antes Twitter).