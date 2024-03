Alberto Otárola: "Niego tajantemente estar detrás del tema de los Rolex, tal como se ha pretendido deslizar"

El exprimer ministro Alberto Otárola negó estar relacionado con el caso de la colección de relojes de la mandataria Dina Boluarte, entre ellos uno de marca Rolex, por el cual la Fiscalía decidió abrir una investigación preliminar al encontrar que los accesorios no habían sido declarados.

"Niego tajantemente estar 'detrás' del tema de los Rolex, tal como se ha pretendido deslizar hoy en la entrevista a Hania Pérez de Cuellar en Exitosa. He querido comunicarme con ella por teléfono para manifestarle mi decepción por sus declaraciones, sin obtener respuesta", escribió a través de su cuenta de X.

"La ministra ha trabajado conmigo 440 días y me conoce. No tengo nada que ver con la nota que sacó Marco Sifuentes. Le pueden preguntar al programa digital que publicó la información y jamás saldrá mi nombre", agregó.

Niego tajantemente estar “detrás” del tema de los Rolex, tal como se ha pretendido deslizar hoy en la entrevista a @HPerezDeCuellar en @exitosape. He querido comunicarme con ella por teléfono para manifestarle mi decepción por sus declaraciones, sin obtener respuesta. — Alberto Otárola (@AlbertoOtarolaP) March 20, 2024

"Es un asunto menor"

Por otro lado, Otárola indicó que la investigación por el caso del Rolex de Boluarte "es un asunto menor" para justificar una posible vacancia contra la mandataria.

"Sobre el tema: opino que es un asunto menor que temerariamente —y con un halo machista y discriminador— se usa para desestabilizar al gobierno e insinuar una ilegal vacancia. La presidenta es la Jefa de Estado, personifica a la Nación. Respetemos los fueros constitucionales", finalizó.

Estado Hania Pérez de Cuellar: "En ningún momento me he referido a Otárola"

Hania Pérez de Cuellar: "En ningún momento me he referido a Otárola"

En tanto, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuellar, negó haberse referido a Alberto Otárola y lamentó que él lo haya tomado de esa manera.

“En ningún momento me he referido al señor Alberto Otárola como el autor de una venganza y un complot. Yo he dicho que esto me suena a venganza y complot, pero en ningún momento me he referido a él", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

“En ningún momento me he referido a él. Es más, no creo que sea él. Me costaría mucho pensar que una persona que ha sido cercana al Gobierno y colaborador del Gobierno se preste a hacer algo así. Lamento que él considere eso", agregó.