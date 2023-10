"Necesitamos estabilidad": ministras se pronuncian tras nueva moción de vacancia contra Dina Boluarte

Congreso Ministras de Estado opinaron sobre la nueva moción de vacancia presentada por parlamentarios de izquierda

El día de ayer, el congresista no agrupado Alex Flores presentó una moción de vacancia contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por una presunta incapacidad moral permanente.

De acuerdo con el documento -que contaba con 26 firmas de parlamentarios- la jefa de Estado habría transgredido el Artículo 115 de la Constitución, el cual señala que "cuando el Presidente de la República sale del territorio nacional, el Primer Vicepresidente se encarga del despacho" o "en su defecto, lo hace el Segundo Vicepresidente". Según los congresistas, la mandataria habría violado esta norma.

Al respecto, en diálogo con RPP Noticias, las ministras del Ambiente y de la Producción se pronunciaron invocando la estabilidad del país.

"Debemos garantizar un país estable"

La ministra del Ambiente, Albina Ruiz, indicó que el Congreso tiene la facultad de presentar este tipo de mociones, pero invocó a "garantizar un país estable".

"Yo hago un llamado, porque necesitamos estabilidad política, social, para poder seguir mejorando. Tenemos tantas falencias, tantas brechas por cubrir y la única manera de hacerlo es si garantizamos un país seguro, tranquilo, estable”, sostuvo.

Por su parte, la titular del Ministerio de la Producción, Ana María Choquehuanca, subrayó lo referido por su colega en el Gabinete.

“Los que quieran presentarlo, que lo presenten (…) Nosotros apostamos por la estabilidad del país”, indicó.

Además, Choquehuanca se manifestó en torno a la moción de censura contra el ministro del Interior, Vicente Romero, que estarían preparando diversos congresistas.

"Esta es una práctica que se hace en el Congreso, las interpelaciones no son malas. En las censuras, yo pienso que no podemos estar insistiendo en esto porque yo quisiera saber si el cambio de un ministro puede asegurar que las cosas van a mejorar si todos no aportamos lo mismo, si todos no nos esforzamos por salir de la inseguridad ciudadana", resaltó.

"Esto es tarea de todos, es un trabajo multisectorial, intersectorial y de los tres niveles de Gobierno”, agregó.

Como se sabe, el pleno del Congreso interpeló este jueves al ministro del Interior, Vicente Romero, en una sesión que se prolongó por más de siete horas. No obstante, legisladores de la bancada de Perú Libre como Kelly Portalatino, Américo Gonza, Margot Palacios, María Agüero y Flavio Cruz, anunciaron la presentación de una moción de censura en su contra.

Además, el legislador Elvis Vergara (Acción Popular) anunció que la gestión de Vicente Romero “ha evidenciado ineficiencia”, por lo que pidió coherencia de sus colegas para que suscriban el documento.