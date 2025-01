Ministro de Desarrollo e Inclusión Social evaluará su permanencia en el cargo tras caso Frigoinca

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Ministro de Desarrollo e Inclusión Social evalúa su permanencia en el cargo tras caso Frigoinca

El titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, dijo este jueves que evaluará su permanencia en el puesto, tras denunciar que se le quiere vincular a las investigaciones de presunta corrupción de la empresa Frigoinca para conseguir contratos en el extinto programa ‘Qali Warma’.

En entrevista con RPP, Demartini contó que ha denunciado a Carlos Guillén Anchayhua por el presunto delito de tráfico de influencias, puesto que, por una denuncia fiscal, se enteró de que el sujeto ofrece reuniones con él; así como beneficios a empresas y personas naturales vinculadas a Qali Warma y que, presuntamente, también estarían vinculadas al caso denominado ‘Frigoinca’.

Comunicado del Midis sobre la denuncia del ministro Julio Demartini. Fuente: Midis

“Es un señor que, entiendo, es periodista de estos medios del interior. Son como tantas personas que se acercan a los ministerios, que dicen que tienen información para ayudar a las gestiones. Lo he conocido de atender a muchas personas, también lo he atendido a él. No ha dicho nada espectacular, pero no me une ninguna amistad, ningún contrato ni ninguna relación con este señor que, aparentemente, está simulando algunas cosas para ofrecer favores”, declaró.

“Esto se ve que es una burda estrategia para querer ensuciar el caso Frigoinca. Yo mismo he dicho que es necesario que se investigue caiga quien caiga”, agregó.

Demartini evalúa su permanencia

En ese sentido, el titular del Midis fue consultado sobre una posible renuncia, a lo que respondió que no es ministro para estar involucrado en casos de corrupción ni en “muertes extrañas”, en referencia al caso del presidente del Directorio de la empresa Frigoinca, Nilo Burga Malca (65), quien fue encontrado sin vida en un hotel de Magdalena el pasado 25 de diciembre.

“Ahora que quieren vincular a uno que es amigo de personas que van a ser investigadas. Uno no es ministro de Estado para eso; yo, en estos dos años, he estado trabajado incansablemente para proteger a las personas vulnerables […] Lo evaluaré [mi permanencia], no hay ningún cargo que uno tiene que agarrar y ser permanente”, complementó.

Asimismo, repitió que reflexionará sobre su permanencia en el sector, porque -dijo- no quiere ser agarrado como un “chivo expiatorio”.

“Nosotros trabajamos con la presidenta, pero siempre sabemos que las decisiones personales de cumplir un ciclo o las decisiones de ella de renovar su gabinete, siempre eso está en juego y en la mesa”, puntualizó.

Cabe precisar que, a inicios de diciembre del 2024, la Fiscalía de la Nación inició una investigación contra el ministro Julio Demartini por el caso de alimentos en mal estado del programa Qali Warma.

La investigación también incluye a Jessica Niño de Guzmán, “en su condición de viceministra de Prestaciones Sociales del Midis”. Ambos son investigados por la comisión de los presuntos delitos de omisión, rehusamiento y retardo de actos funcionales, en agravio del Estado.