Fiscalía solicitó 6 meses de impedimento de salida del país contra Fredy Hinojosa y otros investigados por caso Qali Warma

Judiciales Fredy Hinojosa, vocero de Palacio de Gobierno, fue director ejecutivo de Qali Warma entre marzo del 2019 y noviembre del 2022.

El Ministerio Público informó este martes que ha solicitado 6 meses de prisión preventiva contra Fredy Hinojosa -vocero de Palacio de Gobierno y jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República- y otros 11 investigados por el caso Qali Warma.

El pedido fue formulado por la Primera Fiscalía Anticorrupción de Lima, quien consideró que los 12 implicados "pertenecerían a la organización criminal que comercializaba irregularmente las conservas Don Simón", para el referido programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

La Fiscalía precisó que, además de Hinojosa Angulo, quien fue director ejecutivo de Qali Warma entre marzo del 2019 y noviembre del 2022, los otros investigados son "Michael Burga, Edgar Capani, Delia Zavaleta, Oliver Burga, Víctor Salazar, Deyvis Espinoza, Davilton Rodríguez, Miguel Rosales, Yesabella Pazos, Alejandro Mendiola y Paul Burga". A todos se les imputa los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de Influencias y otros.

La entidad persecutora del delito remarcó que "del total de investigados, solo cuatro se opusieron" al requerimiento. Ellos son: Fredy Hinojosa, Víctor Salazar, Alejandro Mendiola y Paul Burga.

"Además, como parte de las diligencias, consiguió que la Universidad Agraria La Molina designe al perito Julio Vidaurre R. para que determine si las conservas cárnicas eran o no aptas para el consumo humano", informó la Fiscalía a través de la red social X.

Fredy Hinojosa: "No existe ningún medio probatorio que me vincule con los hechos" relacionados al caso Qali Warma

Cabe resaltar que Fredy Hinojosa viene siendo investigado por la presunta distribución de alimentos en mal estado de la empresa Frigoinca destinados al programa Qali Warma, lo cual habría ocurrido con la complicidad de funcionarios estatales.

Como parte de estas diligencias, el pasado 17 de diciembre, se ejecutó una orden de allanamiento e incautación en su domicilio. Además, se conoció que el Ministerio Público había solicitado la detención preliminar de Hinojosa Angulo, lo cual fue desestimado por el Poder Judicial debido a la ley que anula la posibilidad de esta medida para casos de no flagrancia, norma que aún se mantiene vigente.

Respecto a estas investigaciones, el vocero de Palacio de Gobierno dijo que "no existe" ningún medio probatorio que lo vincule a las imputaciones del Ministerio Público.

"Si analizamos el caudal probatorio, a nivel jurídico, nos vamos a dar cuenta de que no existe ninguna sindicación, no existe ningún medio probatorio. La Fiscalía puede solicitar lo que considere conveniente, pero si no existe ningún medio probatorio que me vincule con los hechos materia de imputación fiscal, que niego categóricamente, no hay forma de generar ningún tipo de restricción", sostuvo.

"El día de hoy, hemos dado todas las facilidades a fin de que el Ministerio Público pueda ingresar al domicilio, revisar los documentos, se le ha proporcionado los equipos como la Tablet, celulares, con todas las facilidades; a fin de que el Ministerio Público pueda corroborar y esclarecer los hechos en relación a mi persona, no dudo que haya responsables que tienen que asumir", agregó.

En esa línea, señaló que "de ninguna manera" se ha visto beneficiado por el hecho de que la jefa de Estado aún no promulga la autógrafa de ley impulsada por el Congreso para anular la imposibilidad de detención preliminar para casos de no flagrancia.

"Toda restricción de derechos de las personas implica un estándar de legalidad, o sea, no puede ser que arbitrariamente o por un tema político o por ser el vocero presidencial se le pueda imputar un hecho e, inmediatamente, restringirle su libertad", aseguró.

Asimismo, Fredy Hinojosa dijo que la empresa Frigoinca no fue proveedora del programa Qali Warma durante su gestión como director ejecutivo, y que no hubo ningún caso de intoxicación cuando estuvo en ese cargo.

"Durante la gestión, no hubo intoxicación alguna. Es importante establecer el marco cronológico: las intoxicaciones […] se producen posterior al momento en que yo dejo el cargo [...] La empresa Frigoinca no fue proveedora del programa Qali Warma durante mi gestión, recién a partir del 2024 participó en un proceso de compras y suscribe un contrato", indicó.

"Algo muy importante: la empresa Frigoinca -y podemos determinar desde el Registro Único del Contribuyente, que es de acceso público, empieza sus operaciones en el año 2017- empieza vendiendo sus productos alimentarios al mercado, y el programa Qali Warma, a través de sus proveedores, compra los productos del mercado; es decir, no hay productos exclusivos para el programa Qali Warma. Este programa compra a través de sus proveedores de productos que están en el mercado”, puntualizó.