Gobierno Ministro de Trabajo sobre Patricia Benavides: "La fiscal de la Nación no ha tenido un buen comportamiento".

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, dijo que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, no tuvo un buen comportamiento al presentar una denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, en medio de la crisis que vive el Ministerio Público.

“La Fiscalía ha reaccionado, desde nuestro punto de vista, inadecuadamente. Es decir, ha reaccionado denunciando y eso no es un buen comportamiento de parte de una funcionaria pública”, dijo el titular del Ministerio de Trabajo desde Arequipa.

Daniel Maurate también señaló que respetará la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sobre la propuesta de suspender a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

En esa línea, sostuvo que las decisiones del Poder Judicial, Ministerio Público y Junta Nacional de Justicia son tomadas conforme a su autonomía.

Situación política en el país

El ministro de Trabajo invocó a cada funcionario público o autoridad de los diferentes poderes del estado a actuar con responsabilidad porque los jóvenes miran su comportamiento y deben dar el ejemplo.

Además, Daniel Maurate dijo que hablar sobre un adelanto de elecciones no ayuda la estabilidad del país y que no se apone a las movilizaciones del próximo 7 de diciembre siempre y cuando no haya actos violentos.