Gremios de transportistas anuncian paro nacional para el 13, 14 y 15 de noviembre

Diversos gremios de transportistas anunciaron este lunes la convocatoria a un paro nacional para el 13, 14 y 15 de noviembre en protesta contra el gobierno por la inseguridad ciudadana.

Así lo indicó Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, en un conferencia de prensa realizada hoy. En dicha actividad, resaltó que la medida implica movilizaciones pacíficas en diversos puntos del país y que "el responsable único" de la situación es el Gobierno.

“Es el Gobierno que hoy día nos está matando y por eso no podemos esperar, 13, 14 y 15 de noviembre paro nacional y marcha pacífica”, anunció.

"El responsable único (de la situación) es el Gobierno que no puede seguir matando a nuestros hermanos. Es una marcha pacífica en reclamo a esta inseguridad que hoy día estamos viviendo. Eso no puede seguir”, agregó.

Campos también se refirió a las declaraciones previas de varios ministros que, en el marco del paro del pasado 23 de octubre, señalaron que quienes convocaban eran un grupo reducido de transportistas informales.

"Ese pequeño grupo que está en el poder está ignorando a 34 millones de peruanos (...), ¿por qué nos tiene que minimizar a nosotros? Nosotros estamos llevando la voz del pueblo, de los 34 millones de peruanos que hoy día, no solo es el sector de transportes, sino otros sectores como Gamarra, mercados", sostuvo.

El dirigente también dirigió críticas hacia el Congreso respecto a la inseguridad y exigió derogar lo que denominó "leyes pro crimen".

"Realmente este Congreso criminal está ocasionando toda esta inseguridad por sus leyes que han sacado a la medida para los criminales que hoy día nos están atacando. Condenamos totalmente a este Congreso criminal que debe derogar todas estas leyes pro crimen que hacen mucho daño al país”, aseveró.

Julio Campos sobre APEC: "Deben saber cómo está nuestro país"

Por otro lado, Campos indicó que convocar a paro de 72 horas en los días en que tendrá lugar en el país la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), responde a que los representantes del extranjero deben conocer la situación de inseguridad que viven.

"Nosotros como trabajadores, micro empresarios, empresarios, felicitamos y saludamos a los 21 representantes de la comunidad internacional. Que vengan para decir cómo nosotros estamos viviendo en la actualidad, con una ola de criminalidad e inseguridad que nos están matando a diario", resaltó.

"Nosotros saludamos la intención de invertir en nuestro país, necesitamos salir adelante, buscar un desarrollo (…) Deben saber cómo está nuestro país en estos momentos, no con maquillaje, no como lo está presentando el Gobierno y el Congreso (...) Dicen que por favor no salgamos a marchar, quieren taparlo todo con un maquillaje. ¿Nuestro país es seguro? En estos momentos es un país declarado inseguro y no solo lo decimos nosotros como dirigentes, sino EE.UU.", agregó.

El dirigente aseguró que la medida es respaldada, hasta el momento, por 300 gremios de transportes a nivel nacional lo que, según dijo, es entre el 70 y 75 % de la totalidad de dichas organizaciones. En el caso de Lima y Callao, dijo que al apoyo de los gremios de su sector era de 90 %.