SJL: PNP capturó a falso mototaxista encargado de trasladar a un extorsionador de bodegueros

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a un sujeto acusado de participar en la extorsión a una familia de comerciantes en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. El detenido habría fingido realizar servicio de mototaxi para trasladar al delincuente encargado de dejar el mensaje amenazante.

El comandante PNP Pedro Ernesto Collantes, jefe del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Lurigancho II, informó que la intervención se produjo ayer, al promediar las 6:50 p. m., luego de que los agraviados denunciaran el hecho.

Según el reporte policial, el detenido responde al nombre de Richard Cisneros Cayo Cundo, de 39 años. Este sujeto, a bordo de un mototaxi, trasladó a un supuesto cómplice hasta la "Bodega Luna" para entregar un sobre manila que contenía una carta extorsiva y una munición, exigiendo el pago de dinero.

“Tomamos conocimiento y vamos en busca (del vehículo). Con la cámara de seguridad que nos ha proporcionado el agraviado, hemos logrado ubicar el motocar y a la persona que conducía”, detalló el mando policial.

Al ser interrogado, Cisneros negó los cargos y aseguró que solo realizaba un servicio de transporte. | Fuente: RPP

Coartada y antecedentes

Al ser interrogado, Cisneros negó los cargos y aseguró que solo realizaba un servicio de transporte. Según su versión, fue abordado en un mercado por un sujeto que le ofreció pagarle seis soles por una carrera de ida y vuelta a la bodega, desconociendo las intenciones delictivas del pasajero.

Sin embargo, la Policía indicó que puede tratarse de una coartada, por lo que mencionó que ello se resolverá en las investigaciones.

“El delincuente no te va a decir nunca 'yo fui'. Ese tema de lo que él indica es su dicho y va a tener que haber una investigación”, aseveró.

Se informó, además, que el detenido cuenta con antecedentes policiales del año 2010 por lesiones graves y del 2012 por delitos contra la seguridad pública en la modalidad de pandillaje pernicioso.