Ministro del Interior defiende desactivación de equipo de apoyo policial a Eficcop y califica de "ilegal" su creación

Gobierno Ministro del Interior defiende desactivación del grupo de apoyo al Eficcop

El ministro del Interior, Walter Ortiz, ratificó la decisión de su despacho de desactivar el grupo de apoyo policial al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) del Ministerio Público, tras reiterar que su creación fue irregular.

En declaraciones a la prensa, dijo que asume la responsabilidad de esta decisión, luego de que la Fiscalía de la Nación iniciará diligencias preliminares contra él y la presidenta Dina Boluarte por esta medida que fue señalada como una interferencia en las investigaciones a la mandataria y su hermano, Nicanor Boluarte.

"Sí, asumo la responsabilidad. Hay una denuncia que ha llegado del fiscal de la Nación. Ustedes han visto sus expresiones en la televisión, parece que desconoce que cuando una norma es netamente policial, que administra sus recursos, su administración, de gestión operativa, ninguna autoridad política puede menoscabar las atribuciones del Ejecutivo", dijo.

Como se recuerda, el Ministerio Público precisó el último viernes que a Boluarte se le abre diligencias como presunta instigadora; mientras que al titular del Mininter como presunto autor de la comisión del delito contra la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento personal.

Resolución que creo grupo de apoyo a la Eficcop "es írrita"

Ortiz afirmó que "hay congresistas y muchos especialistas en el derecho que están a favor" de la decisión del Mininter, "porque esta es una resolución írrita, es irregular, es ilegal".

Respecto al hecho de que se haga este señalamiento a casi dos años de la creación de este equipo policial, el ministro dijo que esa es una pregunta que se debe hacer a sus antecesores.

"Dígale a los otros ministros que han pasado por acá. Al menos yo me he dado cuenta de esa resolución, yo he dispuesto que se investigue esa resolución porque vi que no tenía fundamento. Pedí un informe jurídico del Ministerio, pero no había [...] tengo el sustento de la Policía que no se ha hecho ningún informe del estado mayor, de organización, de desarrollo institucional, no tiene nada", manifestó.

"Ese documento que solicita la Fiscalía no tiene ingreso [...] es una resolución que fue irregular y es ilegal. Simplemente estamos poniendo las cosas en orden. Estamos reestructurando para que la Policía no tenga esa influencia política", agregó.

Emplaza a Mariano González a explicar creación de grupo especial

En otro momento, Ortiz aseguró que la desactivación del grupo de apoyo no interfiere en las acciones del Eficcop, pues esa función es cubierta por agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).

"Tiene las mismas funciones. Salió la resolución en la mañana y al día siguiente, en la madrugada, ha sido la intervención del hermano de la presidenta, no ha interferido en nada", afirmó.

El titular del Mininter dijo que está dispuesto a acudir al Congreso si es necesario para fundamentar la decisión de desactivar el grupo policial de apoyo. Ante esta eventualidad, Ortiz dijo debería pedirse explicaciones a Mariano González, quien creó el referido equipo en julio de 2022, cuando era ministro del Interior durante el gobierno de Pedro Castillo.

"Por supuesto (que iría al Congreso), hablo con la verdad, tengo todos los documentos, tengo el sustento. Más bien el exministro González debe decir por qué firmó esa resolución. Hasta ahora no le dicen a él porque lo firmó. Ahí está la injerencia política", dijo.