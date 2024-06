Gobierno Ministro del Interior evalúa tomar acciones legales contra quienes lo vinculan con presunto reglaje a Marita Barreto

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, indicó este lunes que está evaluando tomar acciones legales contra quienes lo señalan como quien estaría detrás de un presunto reglaje contra la coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), Marita Barreto.

En La Rotativa del Aire de RPP, dijo que "bajo ningún concepto se puede tolerar que, en base a deducción errada, se practiquen imputaciones que luego pueden ser consideradas como ciertas, como el hecho de alegar y decir que este ministro está detrás de un reglaje, con respecto a dos efectivos que no pertenecen a mi despacho".

El último 5 de junio, Barreto denunció en la comisaría de Jesús María la presencia sospechosa de dos efectivos policiales dentro de un vehículo "oscuro, viejo, sucio y sin placa delantera" al frente de su vivienda. Los agentes, identificados como los suboficiales Joel Vílchez, Alcides Navarro y Alejandro Díaz, no supieron explicar los motivos de su presencia, por lo que fueron denunciados por Barreto por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de marcaje o reglaje.

Al respecto, Santiváñez señaló que los efectivos intervenidos no pertenecen al sistema de inteligencia policial, que está bajo su jurisdicción, sino a una unidad de requisitorias del Callao, "que es ajena al sistema, ajena al despacho del ministro" y cuestionó que, no obstante ello, "medios irresponsables dicen 'el ministro está detrás"´.

"Eso es absolutamente falso y me estoy viendo en la penosa obligación de tomar acciones legales", dijo.

Pero lo que si rechazo tajantemente, como lo refirió irresponsablemente un canal de televisión el día de ayer (domingo), que mi despacho o incluso que el sistema de inteligencia esté involucrado en este supuesto reglaje". Juan José Santiváñez, ministro del Interior.

El titular del Mininter explicó que "no todos los efectivos pueden hacer inteligencia", sino aquellos agentes que hayan seguido cursos de especialización y que pertenezcan al sistema, la Dirin, el Digemin y la Dini".

"Soy sumamente respetuoso de la libertad de prensa, la defiendo; pero bajo ningún concepto puedo tolerar que se arme un argumento en base a injurias, a imputaciones falsas y menos aún que se concluyan en deducciones que no tienen ningún soporte jurídico, con la única intención, probablemente, de perjudicar la gestión", enfatizó.

Santiváñez dijo que ha estimado acciones legales, pues al propalarse información que lo vincula con el presunto reglaje a Barreto, se ha compartido fotografías de su "círculo íntimo familiar".

Además, señaló que situaciones como las que atraviesa son promovidas desde "un poder fáctico" al que "nos hemos acostumbrado", y que provendrían "del Ministerio Público", organismo que tiene "en determinados medios" una vía de difusión.

"Lo que pretenden hacer es construir, creo yo, un escenario que no existe [...] lo que no podemos tolerar es la infamia, la mentira y menos aún la atribución de alguna responsabilidad que no se tiene", afirmó.

Investigaciones del presunto reglaje siguen su curso

Santiváñez aseguró que desde que se tuvo conocimiento de la denuncia de la fiscal Barreto inmediatamente desde su sector se ordenó una exhauastiva investigación y que está se realiza bajo reserva.

"Esta investigación ha iniciado por parte de Inspectoría de la Policía Nacional del Perú. De acuerdo a la ley 30714, que es la ley del régimen disciplinario, establece que las investigaciones disciplinarias son reservadas y exclusivas y solamente incumben, en este caso, a la inspectoría y al oficial o suboficial que es investigado", indicó.

"Nosotros ya solicitamos, porque se requirió al inspector general que, de acuerdo a sus atribuciones inicie la investigación. Ya se ha iniciado, ya está en proceso y debemos esperar los resultados de la misma", agregó.