Ministro del Interior solicitó presentarse en el Congreso para informar sobre acciones contra la delincuencia en Lima

Congreso Vicente Romero pidió al presidente del Congreso presentarse ante el pleno para informar sobre sus actividades en distritos de Lima

El ministro del Interior, Vicente Romero, remitió un oficio al presidente del Congreso, Alejandro Soto, manifestándole su intención de presentarse ante el Parlamento, a fin de informar sobre las acciones que está realizando su sector para combatir la inseguridad en Lima.

Según el documento, el titular del Mininter solicitó participar en el pleno para dar cuenta sobre "acciones desplegadas" en los distritos de El Agustino, Ate, La Victoria y el Cercado de Lima.

"Es grato dirigirme a usted para extenderle mi cordial saludo y expresarle mi interés de participar en la sesión del Pleno del Congreso con el fin de informar a la Representación Nacional las acciones desplegadas por el sector Interior ante los últimos hechos suscitados en los distritos (referidos) que son de interés y preocupación general", señala el oficio.

"En tal sentido (...), le solicito respetuosamente considerar mi participación y la de mi equipo técnico en la sesión del pleno del Congreso, en la fecha y oportunidad que usted considere pertinente", añade.

Oficio remitido por el ministro del Interior al presidente del CongresoFuente: RPP Noticias

"No me preocupa la censura"

El titular del Mininter indicó en una conferencia de prensa realizada esta mañana que no le preocupa una eventual censura por parte del Congreso.

"La censura no me preocupa, se los digo de corazón (…) Lo que me preocupa es el país y ustedes saben que ha habido cerca de 6 o 7 comandantes generales en los últimos 7 años, ministros más de 15, y ningún funcionario público podía tener continuidad en las estrategias o la forma en la que venimos trabajando”, indicó.

Cabe resaltar que la bancada de Fuerza Popular anunció el último sábado que invitaría a Vicente Romero a explicar "qué acciones está emprendiendo su sector para combatir la presencia de miembros de las temidas organizaciones criminales de origen venezolano 'Tren de Aragua' y 'Los Gallegos', que operan en nuestro país y amenazan con asesinar a comerciantes peruanos".

Por su parte, en la última sesión plenaria, la parlamentaria Sigrid Bazán (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) indicó que un grupo de congresistas estaban "pensando" en la censura de Romero porque "no da la talla".

"Sentimos muchos colegas congresistas y la ciudadanía que no puede pasar un minuto más sin que este Congreso cite al ministro del Interior. Siguen llegándonos casos de extorsión, de delincuencia (…) Es inaudito porque, hace un mes ya, aprobamos la delegación de facultades en materia legislativa para que el Ejecutivo nos presente no solo el plan Boluarte, sino las acciones para luchar contra la delincuencia", sostuvo Bazán.

"Yo le pediría encarecidamente, señor presidente, porque estamos un grupo de colegas pensando de todas maneras en hacer un oficio o incluso pensar en la censura de un ministerio que, hasta ahora, no da la talla, y no se está poniendo la vida de los ciudadanos primero en esta terrible inseguridad ciudadana", agregó.

Hace más de un mes se otorgó facultades a este gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana. Hoy solo vemos declaratorias de emergencia sin mayores resultados. El ministro del Interior tiene que responder ante el Congreso y enfrentar una posible censura frente a su inacción. pic.twitter.com/6tCPzIvJ40 — Sigrid Bazán (@sigridbazan) November 2, 2023

Asimismo, el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón (Perú Libre), declaró que su grupo político ya había presentado una moción de censura contra el titular del Mininter.

“Nosotros hemos presentado la censura hace rato. ¿Debe dar un paso al costado? Debe darlo”, puntualizó Cerrón.