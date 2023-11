Hania Pérez de Cuellar respaldó a ministro del Interior: "Hay que dejarlo trabajar"

Gobierno La ministra de Vivienda indicó que el problema de la delincuencia data "de muchísimos años" y que se debe dejar trabajar al ministro del Interior

La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, en diálogo con RPP Noticias, se pronunció sobre las críticas de las que ha sido objeto el ministro del Interior, Vicente Romero, ante el incremento de actividades delictivas, pese a los estados de emergencia en distritos de Lima.

Como se recuerda, el titular del Mininter fue interpelado por el Parlamento el pasado 12 de octubre sobre las acciones que ejecuta contra la inseguridad ciudadana. No obstante, la bancada de Fuerza Popular anunció que lo citará nuevamente para que responda ante el pleno por su estrategia para hacer frente a organizaciones criminales extranjeras, como "Los Gallegos" y el "Tren de Aragua".

Respaldo al ministro del Interior

Al respecto, la ministra de Vivienda indicó que el Ejecutivo "es respetuoso" de la posibilidad de que los miembros del Gabinete comparezcan ante el Congreso, pero que, a su parecer, se debía dejar trabajar al ministro del Interior.

"Todos en el Gabinete somos muy respetuosos de la separación de poderes, es una facultad que tiene el Congreso de interpelar y llamar a los ministros (…) Creo que es importante, en el caso del Interior, que se permita trabajar al ministro", sostuvo.

Además, señaló que el problema de la inseguridad ciudadana "data de hace muchísimos años", por lo que no se podía pretender "que en dos o tres meses que se ha puesto en marcha la estrategia se puedan obtener resultados como todos quisiéramos"

"No estoy negando que exista el problema, pero es estructural, de fondo, y una estrategia toma su tiempo en desplegarse y obtener resultados (...) Existe el sentido de urgencia, pero para que se termine de desplegar la estrategia, se equipe a la Policía y se obtengan los resultados, tenemos que darle un tiempo", aseveró.

No obstante, reconoció que hay cifras de delitos que han bajado durante el estado de emergencia, pero otros que han subido, como los índices de extorsión.

"Hay cifras que han bajado (…) y otras que han subido. Yo diría que es normal (que suban las extorsiones) porque como no pueden establecer negocio en un sector, migran a otro. Pero eso no significa que no haya un trabajo denodado y serio. Recordemos cómo fue el terrorismo, para atrapar a Abimael no fue de la noche a la mañana", sostuvo.

No obstante, cuando se le preguntó si le parecía normal que las extorsiones se incrementen, la ministra negó haber afirmado ello.

"No he dicho que es normal, sino que ya que la criminalidad puede migrar de un tipo de criminalidad a otra (…) Cuando se abren las líneas para las denuncias de violencia contra la mujer, las denuncias crecen exponencialmente, pero eso no significa que se esté combatiendo la violencia contra la mujer", afirmó.

"Tenemos que sopesar las estrategias, el trabajo, y no reaccionar bajo la dictadura de la suspicacia, del afán del otro que nos quiere robar o engañar", puntualizó.