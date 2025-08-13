Hace 2 horas

Sobre la situación en Santa Rosa de Loreto, la fiscalía abrió una investigación preliminar contra los colombianos que realizaban supuestos trabajos de topografía en la zona.

Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales sobre el caso, el cual calificó como "secuestro" y "ilegal" la detención, reiterando que Colombia no reconoce la soberanía peruana en la zona ubicada en la isla Chinería.