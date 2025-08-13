El premier Eduardo Arana señala que, a nivel internacional, "no existe dudas sobre el dominio" del Perú sobre la isla Chinería.
El premier Eduardo Arana destaca que el reciente viaje de la presidenta Dina Boluarte a Japón e Indonesia "ha sido uno de los viajes más exitosos" en términos comerciales.
La ministra de Comercio Exterior y Turismo resalta que, durante la visita oficial a Indonesia, el pasado 11 de agosto, se suscribió el Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA) que beneficia al ingreso de productos peruanos como el arándano con "arancel cero".
La ministra de Comercio Exterior y Turismo hace un repaso de la agenda durante la visita oficial a Japón, donde se destaca la presentación de más de US$1100 millones en oportunidades comerciales.
El ministro de Desarrollo Agrario y Riego resalta el reciente viaje de la presidenta Dina Boluarte a Indonesia y Japón, y espera que contribuya a "aprovechar" estos mercados.
El ministro de Justicia resalta la reciente promulgación de la ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, a pesar de las críticas del Poder Judicial y de la Fiscalía.
El ministro de Defensa hace un balance de los operativos en Pataz.
Empezó la conferencia de prensa.
Tras la detención de dos supuestos topógrafos colombianos en la Isla Chinería, las autoridades peruanas anunciaron el refuerzo de la seguridad en la zona. Soldados del Ejército del Perú han iniciado patrullajes en las principales calles del distrito.
Sobre la situación en Santa Rosa de Loreto, la fiscalía abrió una investigación preliminar contra los colombianos que realizaban supuestos trabajos de topografía en la zona.
Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales sobre el caso, el cual calificó como "secuestro" y "ilegal" la detención, reiterando que Colombia no reconoce la soberanía peruana en la zona ubicada en la isla Chinería.
En el plano económico, se espera que desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se pronuncien respecto a la situación de los proyectos de infraestructura a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN)
Jorge Pérez Flores, gobernador regional de Lambayeque y vocero de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) catalogó a la situación como "muy caótica", ya que no solo Lambayeque la enfrentará, sino también regiones como Tumbes, Piura, La Libertad, Áncash, Lima, Ica y Arequipa, debido al recorte presupuestal a la ANIN.
La sesión del Consejo de Ministros programada ocurre en un contexto en donde el Gobierno ha promulgado la ley de amnistía a miembros de las FF.AA., PNP y comités de autodefensa.
Desde Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte dijo que, con la promulgación de la ley, el Perú rinde “justicia” y “honra” a aquellos que combatieron durante las épocas de terrorismo.
La Presidencia del Consejo de Ministros invitó a los medios de comunicación a cubrir la conferencia de prensa que liderará el premier Eduardo Arana, y en la que se darán a conocer los acuerdos alcanzados en la sesión del Consejo de Ministros.
La citación está programada para las 3:30 p.m. aproximadamente.
