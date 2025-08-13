"Martín Vizcarra ha estado en una actitud desafiante permanentemente", señala Juan Sheput

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sheput mencionó que la medida judicial pareció sorprender al propio Vizcarra | Fuente: Congreso

Luego de que el Poder Judicial ordenara cinco meses de prisión preventiva contra el exmandatario Martín Vizcarra, el exministro de Trabajo Juan Sheput describió su conducta como "desafiante" y "provocadora", lo que le habría valido la imposición de esta medida coercitiva.

"Es una situación que creo yo es de justicia, independientemente de si la prisión preventiva es materia de debate o no, por el propio comportamiento de Martín Vizcarra, un comportamiento atrevido, desafiante, provocador", dijo en conversación con RPP.

Al respecto, Sheput mencionó que la medida judicial pareció sorprender al propio Vizcarra, quien mostró una expresión "desencajada" al escuchar el sentido de la resolución.

Decisión del Poder Judicial

El juez encargado del caso, Jorge Chávez Tamariz, resaltó los "graves y fundados elementos de convicción" presentados por la Fiscalía, que incluyen acusaciones de sobornos relacionados con obras durante su gestión como presidente regional de Moquegua. Estas obras son el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del hospital regional de Moquegua.

Con esto, Vizcarra se suma a otros expresidentes que han enfrentado medidas similares, como es el caso de Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo.

"Es la celda que ha dejado Alberto Fujimori y que vendría a ser ocupada por el señor Martín Vizcarra, acompañando tristemente a otros tres expresidentes", culminó Sheput.