Óscar Ugarte reta a detractores de vacuna de Sinopharm a demostrar su supuesta ineficacia con evidencia científica

Ministro de Salud, Óscar Ugarte. | Fuente: MInsa

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, retó este martes a los detractores de la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica china Sinopharm a probar su supuesta ineficacia contra la enfermedad con evidencias científicas.

En conferencia de prensa, el titular del Ministerio de Salud (Minsa) dijo que "ha habido una campaña absolutamente carente de base científica contra Sinopharm, meramente por razones políticas" e indicó que desde el gobierno rechazan "esa intención".

Ugarte sostuvo que a partir de estudios científicos que prueban la alta efectividad de la vacuna de Sinopharm, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la incorporó al programa Covax Facility, que permite distribuir vacunas de varios laboratorios a países en desarrollo.

Además, recordó que, tras la aplicación de esta vacuna a los trabajadores de Salud en la primera etapa de inoculaciones en el Perú, se realizaron estudios que probaron su eficacia, uno de ellos elaborado por el Colegio Médico del Perú.

Asimismo, indicó que hay otros cuatro estudios publicados en la página web del Instituto Nacional de Salud (INS) "que con metodologías diferentes demuestran lo mismo, (que) hay una protección frente a formas graves de la enfermedad hasta en más de un 80%, y de protección contra el riesgo de fallecimiento entre el 90% y 95%".

"Quien quiera decir lo contrario tiene que demostrarlo, tiene que mostrar evidencias, estas no son palabras o afirmaciones que se puedan hacer ligeramente, porque es un problema ético", advirtió Ugarte.

"A quienes digan este tipo de afirmaciones los retamos a que muestren las evidencias de lo que están diciendo, porque si no lo que se demuestra es que es una afirmación con motivos políticos, que no debe ser utilizado en el campo de la salud pública". agregó.

Reducción en 98% de muerte de médicos

El último sábado Ministerio de Salud (Minsa) informó que entre febrero y junio de 2021 se vacunó a 60 593 médicos, de los cuales 57 046 recibieron las dos dosis de la vacuna de Sinopharm y 3 547 solo una dosis. En tanto, 6 525 profesionales no se vacunaron.



Los resultados fueron los siguientes: Se comprobó a través de pruebas moleculares (PCR o antigénica) que en el período de análisis hubo 60 médicos fallecidos por la COVID-19, de los cuales 39 no se habían vacunado, 14 habían recibido una dosis de la vacuna de Sinopharm y 7 las dos dosis.



"La tasa de mortalidad de los médicos que completaron su esquema de vacunación con las dos dosis se redujo en 98% (de 6.2% en los no vacunados a 0.1% en los vacunados con dos dosis), lo que confirma la buena protección que ofrece la vacuna de Sinopharm", señaló el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell.



El viceministro dijo que este resultado guarda relación con otro hallazgo, esta vez internacional (El metaanálisis SARS-CoV-2 Neutralizing Antibodies: A network meta-analysis across vaccines, de los científicos Paola Rogliani, Alfredo Chetta, Mario Cazzola y Luigino Calzetta) que encontró que Sinopharm es una de las cuatro vacunas que producen más anticuerpos neutralizantes contra la COVID-19, lo que permite mejor protección a quienes están vacunados.



