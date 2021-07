Gobierno defendió la efectividad de la vacuna de Sinopharm. | Fuente: Foto: AFP

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que entre febrero y junio de 2021 se vacunó a 60 593 médicos, de los cuales 57 046 recibieron las dos dosis de la vacuna de Sinopharm y 3 547 solo una dosis. En tanto, 6 525 profesionales no se vacunaron.



Los resultados fueron los siguientes: Se comprobó a través de pruebas moleculares (PCR o antigénica) que en el período de análisis hubo 60 médicos fallecidos por la COVID-19, de los cuales 39 no se habían vacunado, 14 habían recibido una dosis de la vacuna de Sinopharm y 7 las dos dosis.



"La tasa de mortalidad de los médicos que completaron su esquema de vacunación con las dos dosis se redujo en 98% (de 6.2% en los no vacunados a 0.1% en los vacunados con dos dosis), lo que confirma la buena protección que ofrece la vacuna de Sinopharm", señaló el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell.



El viceministro dijo que este resultado guarda relación con otro hallazgo, esta vez internacional (El metaanálisis SARS-CoV-2 Neutralizing Antibodies: A network meta-analysis across vaccines, de los científicos Paola Rogliani, Alfredo Chetta, Mario Cazzola y Luigino Calzetta) que encontró que Sinopharm es una de las cuatro vacunas que producen más anticuerpos neutralizantes contra la COVID-19, lo que permite mejor protección a quienes están vacunados.



Las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, que también se aplican en el Perú, son las otras dos que mayor generación de anticuerpos neutralizantes consiguen contra la COVID-19.



"En base a estos resultados, seguimos recomendando a nuestra población que se aplique las dos dosis de las vacunas que estamos ofreciendo", sostuvo.

Dos dosis generan anticuerposen más del 96% de los inoculados

La aplicación de dos dosis de la vacuna de Sinopharm genera anticuerpos contra el coronavirus SARS-CoV-2 en al menos el 96% de las personas inoculadas, según un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud (MINSA), informó Víctor Suárez, jefe del INS.

El estudio dividió la muestra entre personas que anteriormente habían tenido COVID-19 y quienes no, encontrándose una mejor respuesta entre aquellos que tenían antecedente del coronavirus.

La aplicación de una dosis de la vacuna de Sinopharm estimuló la generación de anticuerpos entre el 77% y el 82% de las personas investigadas que habían tenido COVID-19 con anterioridad. En tanto, la aplicación de la segunda dosis permitió la aparición de anticuerpos en el 100% de los casos del mismo grupo.

La investigación entre las personas sin antecedente de COVID-19 arrojó que una sola dosis generaba anticuerpos sólo entre el 15% y el 31% de los analizados, mientras que la aplicación de la segunda dosis conseguía elevar ese porcentaje a entre el 96% y 99%.

"El trabajo realizado es un elemento adicional que brinda información sobre la importancia de aplicarse dos dosis de la vacuna de Sinopharm", señala Lely Solari, investigadora del INS. Solari explicó que los anticuerpos generados son parte de la respuesta inmune provocada por la aplicación de las vacunas contra el coronavirus. Estos anticuerpos es el mecanismo de defensa de los humanos ante una infección de virus o bacterias.

Cabe indicar que la Organización Mundial de la Salud señala que la eficacia de la vacuna de Sinopharm para evitar infecciones y enfermedad es del 79%.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: