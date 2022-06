Ministro Alejandro Salas sostiene que el gobierno no advierte desabastecimiento de alimentos pese a anuncio de paro de transportistas

El ministro de Cultura señaló que el Ejecutivo continuará buscando el diálogo con los sectores que anuncian el paro. | Fuente: Andina

Alejandro Salas, ministro de Cultura, señaló este miércoles que el gobierno no advierte que haya un desabastecimiento de alimentos ante el paro de transportistas indefinido anunciado por diversos gremios para este lunes 27 de junio.

En declaraciones a La rotativa del aire – edición noche de RPP Noticias, el ministro manifestó que desde el Ejecutivo están trabajando para buscar una solución con los transportistas que anunciaron esta medida de fuerza. Consideró, en esa línea, que mediante el diálogo se resolverá la situación.

“Lo que estamos haciendo ahora es trabajar el tema de solucionar y encontrar la solución que corresponde. No estamos advirtiendo esta situación, porque mientras existan las carteras correspondientes, en este caso el ministro de Transportes dispuesto a dialogar mañana, tarde y noche y las horas que sean necesarias para poder sacar adelante la situación creo que podemos tener la tranquilidad de que vamos a llegar a una solución”, señaló.

Sobre diálogo

Según explicó, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, se encuentra en la ciudad de Arequipa donde busca mantener el diálogo con los gremios de transportistas que han anunciado esta medida. Salas dijo entender la preocupación de los transportistas, pero señaló que la situación de los combustibles responde a un factor externo.

“Son factores externos que de alguna u otra manera no está en nuestras manos solucionarlos, pero sí buscar los mecanismos para apaliar la situación. Somos conscientes de lo que sucede a nivel internacional, pero somos conscientes que tenemos que apaliar como gobierno todos estos campos para poder darle tranquilidad a nuestra ciudadanía”, dijo.

“La división no nos va a llevar a absolutamente nada bueno. Entonces también tanto en el rubro de los empresarios del transporte, de los propios transportistas y del gobierno, creo que el ánimo del gobierno es dialogar y conversar y escuchar las demandas”, añadió.

Paro de transportistas

El presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada, Javier Marchese, anunció en RPP Noticias que diversos gremios acatarán un paro indefinido desde el próximo lunes 27 de junio, ante la falta de un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Hace más de un mes que venimos dialogando casi a diario con los equipos legales, técnicos del Ministerio de Transportes y hoy día que esperábamos que nos dieran respuesta porque ya les hemos explicado y dialogado nuestra problemática y nuestras propuestas de solución, resultan que hoy día dicen se ha seguido dialogando, como si no conocieran el problema. No hemos llegado a ningún acuerdo porque no nos han ofrecido nada”, señaló.

Indicó también que hasta el momento no han podido conversar con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Javier Barranzuela.