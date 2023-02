El periodista Mael Vallejo señaló que la oposición considera "preocupante" la tensión diplomática entre Perú y México | Fuente: Composición RPP

El último viernes, las tensiones diplomáticas entre Perú y México escalaron a una nueva etapa a raíz de la decisión de la presidenta Dina Boluarte de retirar "definitivamente" al embajador peruano en México, Manuel Talavera.

Esta decisión fue sustentada en las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que volvió a defender al expresidente Pedro Castillo y calificó peyorativamente al Gobierno peruano.

Además, el pasado 17 de febrero, el mandatario mexicano anunció su decisión de no entregar la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico a Perú, tal y como le corresponde, al considerar que el Gobierno de Dina Boluarte es "espurio".

"Voy a dar instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de que notifique a los miembros del Grupo de Río qué hacemos, porque yo no quiero entregar (la presidencia) a un Gobierno que considero espurio. Que decidan los miembros del grupo", dijo en su rueda de prensa de aquel día.

Ante este panorama, cabe preguntarse si la sociedad mexicana respalda plenamente esta decisión tomada por su jefe de Estado que, según diversos internacionalistas, no tiene ningún fundamento en el convenio marco que fundamenta la Alianza del Pacífico.

"Parte de la población exige que se entregue la presidencia pro témpore a Perú"

RPP Noticias conversó con el periodista y editor mexicano Mael Vallejo para consultarle sobre el tema. Al respecto, indicó que la decisión de AMLO respecto a la presidencia pro témpore no tiene el respaldo de un sector importante de la población de su país.

"Hay una parte de la población y de la oposición política mexicana que (no) entiende (esa decisión) y exige que se ceda esta presidencia a su legítimo poseedor que sería el Gobierno peruano en este momento", señaló en Ampliación de Noticias.

En ese sentido, consideró que lo manifestado por AMLO respecto al Perú tiene que ver más con "atribuciones retóricas" que con un real interés en lo que sucede en nuestro país.

"Esto tiene que ver mucho menos con lo que sucede en el Perú y más con atribuciones retóricas que tiene el presidente, no solo a nivel interno sino hacia afuera: señalar el tema del racismo y el clasismo que tienen los 'conservadores' con los presidentes venidos de una base popular, como él se asume", explicó.

Asimismo, señaló que un sector de la oposición política ve como un "peligro" que se haya retirado al embajador peruano de suelo mexicano.

"La oposición en México ha señalado el peligro (en) la relación entre México y Perú, un país que ha sido aliado, no solamente a nivel comercial. Es bastante preocupante (...) Hay una parte de la oposición política mexicana que entiende que lo que ha hecho López Obrador no está bien y ha exigido que se rehabiliten las relaciones diplomáticas con Perú", sostuvo.

Respecto a ello, indicó que el canciller Marcelo Ebrard será quien "intente solucionar" el actual impase diplomático, como ya lo ha hecho antes con otros países.

"El canciller Ebrard forma parte del equipo cercano de López Obrador, pero normalmente es quien después de los exabruptos que tiene el presidente, como lo ha hecho con Austria, con España, con EE.UU., tiene que llegar a mediar y solucionar la situación de forma diplomática después de las exaltaciones que ha hecho López Obrador", señaló.

¿Qué puede hacer el Perú si AMLO continúa sin ceder la presidencia pro témpore?

El diplomático y ex vicecanciller Eduardo Ponce de Vivanco, en diálogo con RPP Noticias, consideró que nuestro país podía asumir la presidencia de la Alianza del Pacífico sin necesidad de que esta sea cedida por el Gobierno mexicano, ya que está facultada por el convenio marco de dicho acuerdo internacional.

"El acuerdo marco de la Alianza del Pacífico señala que la presidencia pro témpore rota anualmente, por orden alfabético. No hay un procedimiento establecido en ese acuerdo marco para que quien tiene la presidencia pro témpore la entregue. Esa no es una condición. El hecho de que quien la tenga no la quiera entregar no quiere decir que, a quien le toca según la norma, no la pueda ejercer", explicó.

En esa línea, señaló que bastaba con una notificación oficial de Perú a los países miembros para comenzar a asumir las funciones respectivas de la presidencia pro témpore.

"Lo que debería hacer el Perú es notificar, con una nota diplomática a todos los miembros de la Alianza, que ha asumido la presidencia pro témpore en aplicación de la norma del acuerdo marco de la Alianza del Pacífico", refirió.