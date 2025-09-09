Últimas Noticias
Al menos dos muertos de Hamás en el ataque israelí contra Doha, según el grupo palestino

El Ejército de Israel atacó en Qatar, según confirmó el Ministerio de Exteriores qatarí.
El Ejército de Israel atacó en Qatar, según confirmó el Ministerio de Exteriores qatarí.
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

En entrevista con Al Jazeera, Suhail al Hindi, miembro del buró político de Hamás, confirmó el deceso de dos integrantes del grupo palestino que habían acudido a Doha como parte de la delegación negociadora del alto al fuego impulsado en Gaza por Estados Unidos.

Al menos dos miembros del grupo palestino Hamás, entre ellos el hijo de Khalil al Hayya -que encabeza la delegación negociadora del grupo palestino-, murieron este martes en el ataque israelí contra un edificio en el que estaban celebrando una reunión en Doha, la capital de Qatar.

Así lo indicó Suhail al Hindi, miembro del buró político de Hamás, quien dijo en una entrevista al canal qatarí Al Jazeera que dos personas perecieron en el ataque: Hamam Khalil al Hayya, el hijo de Khalil al Hayya, así como Yihad Labad, el director de la oficina del jefe negociador del movimiento palestino.

Pero, igualmente, puntualizó que "el liderazgo del movimiento sobrevivió", lo que da a entender que no hubo fallecidos entre los miembros de alto rango de la delegación negociadora.

"Dios nos defendió de esta banda criminal de Netanyahu, reafirmamos que el liderazgo del movimiento está bien, aunque subrayamos que la sangre de los lideres es igual que la sangre de cualquier niño, mujer o hombre palestino. Son como el resto del pueblo palestino que sacrificaron su sangre por la causa palestina", afirmó desde Doha.

Negociaciones

Qatar alberga el buró político de Hamás y acoge rondas de conversaciones para el alto el fuego en Gaza, donde también delegaciones israelíes han acudido para negociar de forma indirecta con los mediadores, que son Qatar, Egipto y Estados Unidos.

El Ejército de Israel atacó en Qatar, según confirmó el Ministerio de Exteriores qatarí, unos edificios residenciales que albergaban a varios miembros del buró político de Hamás en Doha, sin identificarlos.

Fuentes de Hamás indicaron a EFE que los militantes palestinos que fueron atacados, encabezados por Khalil al Hayya, del buró político y principal negociador de la organización, sobrevivieron al bombardeo israelí, que se produjo cuando estaban reunidos para discutir la propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza, una información suscrita también por el canal catarí Al Jazeera.

Esta acción se produce el mismo día en el que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que Israel ha aceptado la última propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego en Gaza, bajo las condiciones de que liberen a todos los rehenes en la Franja y que Hamás deponga las armas.

