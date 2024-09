¿Por qué las víctimas de extorsión no denuncian los hechos?: esto dicen dos expertos en seguridad ciudadana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno Expertos consideraron que la población no denuncia porque no confía en las autoridades.

La ola de extorsión que vive nuestro país ha tenido su hecho más notorio en los gremios de transportistas que ayer, jueves, realizaron un paro exigiendo que el Estado garantice medidas para que puedan trabajar sin temor a ser víctimas de atentados contra sus vidas. No obstante, dueños de empresas, trabajadores de construcción, bodegueros y hasta comedores populares son forzados a convivir con las constantes exigencias de dinero por parte de los criminales.

Ante ello, el comandante general de la PNP Víctor Zanabria, y el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri), Óscar Arriola, en varias entrevistas con RPP, indicaron que parte del problema de este flagelo es que la ciudadanía no denuncia cuando son víctimas de extorsión.

Cabe indicar que, según el reporte de Seguridad Ciudadana del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INE) del primer semestre de este año, solo el 16.7 % de víctimas de algún delito realiza la denuncia respectiva, y el 40.9 % decide no denunciar por considerarlo una "pérdida de tiempo".

Frente a esta situación, RPP conversó con el politólogo Noam López Villanes y con el presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras, José Manuel Saavedra, en busca de una respuesta que explique por qué las personas víctimas de extorsión no denuncian los hechos, más aún cuando la percepción de inseguridad ciudadana respecto a este delito, según el referido reporte, aumentó a 29.3 %, cuando en el mismo periodo del año pasado fue de 22.5 %.

Personas no denuncian porque no ven un "resultado inmediato"

Según el politólogo Noam López, lo que revela la encuesta del INEI es que "de cada 10 peruanos, una persona va a denunciar", y que el hecho de que no lo hagan porque lo consideran una "pérdida de tiempo" es por "el costo de oportunidad".

"En el caso de la extorsión, casi es imperceptible la denuncia, es menos del 0.5 % de toda la población víctima (que) vive en zozobra, que tiene una restricción de sus libertades, prácticamente no sale, no deja que sus hijos estudien en las noches o salgan a divertirse, porque justamente tiene miedo de alguna represalia", indicó.

"No denuncia porque, justamente, no ve algo, un producto o un resultado inmediato. Cuando uno hace una denuncia, dice ‘me han extorsionado aquí está el mensaje, aquí está la llamada’, el proceso es largo para que uno pueda ver un resultado concreto, y el ciudadano quiere que lo atiendan en ese día", agregó.

Por su parte, José Manuel Saavedra señaló que "la cantidad de gente que ya no denuncia es cada vez más", pero que esto está relacionado con su percepción de las autoridades.

"Acá hay algo importante: que la gente está decepcionada de las autoridades, no solamente de la Policía que no pueda solucionar porque no tiene un equipo de inteligencia eficaz (…) En ese momento, el ciudadano que se atreve a hacer esa denuncia, tiene además poblaciones (…) en donde está infiltrado el crimen organizado y miembros de la Policía, como en Tumbes, la jefa de Tránsito de la Policía Nacional estaba liderando la banda de extorsiones a los transportistas", refirió.

"Entonces, así como puede haber en Tumbes puede haber en otros lugares gente que está infiltrada, van a denunciar inmediatamente les vuelven la respuesta diciéndole ‘por qué has ido, te voy a matar’. Creo que lo que debería hacer en este momento el ministro del Interior es también trabajar en la depuración de los malos policías, eso es importantísimo para poder tener una estrategia totalmente integral y que sea efectiva, cosa que no se está dando en este momento", añadió.

Respecto a las medidas que viene implementado el Ejecutivo para enfrentar la ola de extorsión, Saavedra consideró que no hay "ninguna estrategia integral" para enfrentar este flagelo, ya que el ministro del Interior "está concentrado en blindar a la presidenta con el tema del cofre y que está involucrado con audios que lo comprometen".

"El crimen organizado logró paralizar la ciudad de Lima el día de ayer, la gente no ha podido trabajar, es la primera vez que se produce una movilización para pedir seguridad por parte de los transportistas. Pero acá yo quiero destacar algo: la gran ausencia de la presidenta Boluarte, ¿dónde estaba la presidenta ayer cuando Lima se incendiaba, cuando sus ministros salían a hablar y cada uno tenía un mensaje diferente solamente? (…) Tienen que respondernos el día de hoy, porque tenemos dos días sin saber dónde se encuentra la presidenta (…) El día de ayer no ha tenido agenda (…), no tuvo actividades", aseveró.

Asimismo, Saavedra consideró que un eventual toque de queda en Lima y Callao no serviría de mucho.

"El toque de queda ha sido demostrado que no ha servido de mucho, sobre todo en San Juan de Lurigancho y en San Martín de Porres donde se pusieron estas medidas. Lamentablemente, si no hay estrategia con metas claras (con) fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia, la construcción de las cárceles que nos vienen diciendo (y) no hay ninguna cárcel construida (…) La presidenta anuncia un montón de cosas y nada se ha cumplido", resaltó.

Sobre ese punto, Noam López señaló que "solo pensar en prevención situacional, colocando cámaras de vigilancia o patrullaje es, principalmente, hacer que el delito se mude a otro lugar o vaya en la noche".

"La inteligencia prospectiva policial me parece algo que ha tenido efecto en dos oportunidades, con las capturas de Artemio y de Abimael Guzmán, se puede empezar a identificar con eso, un trabajo mucho más eficiente con las fiscalías de turno, fiscalías especializadas en bandas criminales (que) son redes muy dispersas, concatenadas, digamos, en ciertos eslabones. Una banda no se dedica solo a cometer robo agravado: hace sicariato, hace secuestro, hace extorsión, no es que 24/7 están robando. Además, tiene temporalidades: una banda (…) no está todo el día trabajando en eso (…), no es que se van a profesionalizar solo en un delito", puntualizó.