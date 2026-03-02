Voto de confianza: congresistas y bancadas en posiciones encontradas por presentación del Gabinete de Miralles

Denisse Miralles, presidenta del Consejo de Ministros, se presentará ante el pleno del Congreso el próximo miércoles 18 de marzo para solicitar el voto de confianza al gabinete que preside.

Así lo dio a conocer tras reunirse con el titular encargado de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi. Según indicó, iniciará una serie de diálogos con las bancadas de cara a su presentación.

Su presentación se dará casi un mes después de que jurara en el cargo el pasado 24 de febrero.

Cuestionamientos y posturas firmes

Dicho anuncio no fue bien recibido por algunos parlamentarios como Roberto Chiabra, quien indicó que las reuniones anunciadas por Miralles son una pérdida de tiempo, pues hay temas urgentes que requieren la atención del Gobierno. Sin embargo, no precisó si dará o no el voto de confianza.

“No creo que necesite reunirse con las bancadas, que se presenten de una vez porque más de la mitad del Gabinete es el mismo, ella tiene continuidad. Las cosas son tres o cuatro tareas puntuales, esto no es un gobierno de un año, así que no pierdan tiempo y vengan, no vaya a ser que haya que cambiarlos o no”, dijo.

Quien sí fue tajante respecto de rechazo del voto de confianza al gabinete de Miralles fue el congresista de Avanza País, José Williams, quien señaló que votará en contra del requerimiento de la representante del Ejecutivo, pues consideró que el gabinete está tomado por Alianza para el Progreso.

“Mi inclinación es esa (votar en contra de la confianza) porque el poder se ha centrado en un partido, en APP, y ahí tenemos desconfianza. No se puede pecar de ingenuos y pensar que no va a suceder nada; es mejor asegurarse y darse un techo de seguridad, y preferible que ese techo sea superior al riesgo”, dijo al diario Expreso.

Por su parte, el parlamentario de Podemos Perú, Darwin Espinoza, consideró que no debería ser un problema para el Gabinete de Miralles obtener el voto de confianza en el Parlamento, debido al respaldo que recibió José María Balcázar al ser elegido presidente del Congreso y por consecuencia presidente de la República. En esa línea, dijo que su bancada evaluará si accede al requerimiento.

“Por la confianza que se le dio al congresista y ahora presidente José María Balcázar, creo que el voto debería ser favorable, así que vamos a conversar seguramente en los próximos días con la bancada y tomaremos una decisión. Un periodo de transición que se lleve con tranquilidad sin enfrentamientos entre fuerzas políticas y creo que sí vamos a darles el voto de confianza, son cinco meses los que quedan”, dijo.

Posiciones de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso

RPP también pudo consultar a los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y César Acuña (Alianza para el Progreso), respecto de qué postura adoptarán ante el pedido de confianza por parte del gabinete Miralles. Ambos tuvieron posiciones similares e indicaron que esperarán a escuchar a lo que tengan que decir los ministros.

“Tengo una mirada de desconfianza, sin duda, porque tenemos un presidente de Izquierda, pero también mencioné que esta decisión la tomará la bancada de Fuerza Popular, ellos se reunirán después de escuchar el mensaje para luego anunciar la postura”, dijo Fujimori.

“Nosotros como siempre hemos hecho con todos los que han ido al pleno: analizamos, evaluamos y la bancada da el voto. Tres condiciones para dar el voto de confianza, que el crecimiento económico no se detenga cinco meses, que el ministro del Interior, que es nuevo, tiene cinco meses para diseñar las estrategias para revertir la inseguridad”, señaló Acuña.

El gabinete de Denisse Miralles necesita de una mayoría simple o al menos 66 votos para recibir la confianza en el cargo por los próximos cinco meses hasta el próximo cambio de gobierno.